İklim değişikliği ve karbon salımı gibi küresel sorunlara dikkat çekmek amacıyla hazırlanan Erasmus+ Projesi kapsamında İtalya ve Bursa’dan öğrenciler, Nilüfer Belediyesi’ni ziyaret etti.BURSA (İGFA) - İklim değişikliği ve çevre temalı Erasmus + 2024-1-IT02-KA121-000207878 Projesi kapsamında bir araya gelen İtalyan ve Türk öğrenciler, Bursa ziyaretlerinde Nilüfer Belediyesi’ne konuk oldu. İtalya'nın IIS Della Corte Vanvitelli Cava de Tirreni Yükseköğretim Enstitüsü ile Ahmet Erdem Anadolu Lisesi’nden gelen iklim gönüllüsü gençler, Nilüfer Barış Meclisi’nde Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Güleş ile buluşarak çevre sorunları ve çözüm önerileri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ziyarette İtalyan öğretmenler Ciro Sorrentino ve Maria Rosaria Bisogno, Ahmet Erdem Anadolu Lisesi Müdürü İsmet Aksu, Müdür Yardımcısı Mücahid Altınışık, Erasmus Koordinatör Öğretmenler Özlem Özgür Başhan, Tülay Ünel Ustalar ve öğrenciler yer aldı.

Nilüfer Belediyesi’nin uzun yıllardır iklim değişikliği ve karbon emisyonu konusunda çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Başkan Yardımcısı Zerrin Güleş, “Nilüfer, Türkiye’nin yaşanabilir kentleri arasında 8’inci sırada yer alıyor. Çevre dostu şehirlerin inşasında siz gençleri burada ağırlamak bizim için büyük mutluluk” dedi.

“HEDEF YÜZDE 40 KARBON EMİSYONU AZALTIMI”

Nilüfer Belediyesi’nin 2013 yılında Avrupa Konseyi’nin “Başkanlar Sözleşmesi”ne imza attığını hatırlatan Zerrin Güleş, “Bu sözleşme kapsamında sürdürülebilir enerji ve iklim eylem planlarımızı hazırladık. 2030 yılına kadar karbon emisyonunu yüzde 40 oranında azaltma hedefimiz var” ifadelerini kullandı.

Bu hedefe ulaşmak için yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneldiklerini belirten Başkan Yardımcısı Güleş, “1 megavatlık bir arazi tipi güneş enerjisi santralimiz var. Ayrıca 7 ek hizmet binamızın çatısında güneş panelleri yer alıyor. Belediyemizde elektrikli araçlar kullanıyoruz, 180 kilometrelik bisiklet yolu ağımız mevcut. Sıfır atık projesini sürdürüyoruz ve 14 farklı atık türünü Atık Getirme Merkezimizde topluyoruz” dedi.

ÖĞRENCİLERDEN ÖRNEK UYGULAMALAR

Ahmet Erdem Anadolu Lisesi Müdürü İsmet Aksu, Nilüfer Belediyesi’ne geri dönüşüm, sıfır emisyon ve eğitime verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Ahmet Erdem Anadolu Lisesi öğrencisi Berrin Şenbaş, okulda yürüttükleri projeler hakkında bilgi vererek, “Kitap değişim günleri düzenledik. Etkinliklerimizde, ‘Okumadığınız kitapları getirin’ çağrısı yaptık. Aynı uygulamayı kıyafetler için de hayata geçirdik. Ayrıca daha az suya ihtiyaç duyan bitki türlerinin dikimini gerçekleştirdik” dedi.

İtalyan öğretmen Ciro Sorrentino ise, “Çevre sorunları günümüzde en büyük meselelerden biri. Öğrenciler şehir planlamasını öğreniyorlar ama aynı zamanda enerji tasarrufunu da öğrenmeleri gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Projeye katılan İtalyan öğrenci Grejsi Doci de, “Burada çevre ve sürdürülebilirlik adına gerçekleştirilen projeleri çok etkileyici buldum” diye konuştu.