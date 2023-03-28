Türk-Yunan dayanışmasının artırılması için Bodrum Belediyesi, Leros Belediyesi ve Defne Dafni Türk Yunan Derneği iş birliğinde bu yaz, karşılıklı kültür ve sanat etkinlikleri düzenlenecek.MUĞLA (İGFA) -Komşu iki ülke arasında uzun yıllardır kültür ve sanat etkinlikleri düzenleyen Defne Dafni Türk Yunan Derneği Başkanı Hasan Fehmi Yaşar ve Genel Sekreter Nilüfer Tarıkahya, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı ziyaret ederek Bodrum ve Leros arasında düzenlenecek kültür ve sanat etkinlikleriyle ilgili görüştü.

Defne Dafni Türk Yunan Derneği Başkanı Yaşar, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden dolayı üzüntüsünü dile getirerek başladığı konuşmasında, deprem sonrası Yunan halkının, özellikle adalarda yaşayanların, deprem bölgesine yardım etmek için seferber olduğunu, yardımların Bodrum üzerinden gönderilmesinin yüzlerce yıldır iki toplum arasındaki dayanışmaya en büyük örnek olduğunu vurguladı.

Deprem bölgesinde göstermiş olduğu çalışmalardan dolayı Başkan Aras’a teşekkür ederek kendilerinin de bölgeye 3 mutfak kurarak bölgede yardım çalışmalarına katıldıklarını söyledi.

Defne Dafni Türk Yunan Derneği Genel Sekreteri Nilüfer Tarıkahya ise uzun yıllardan bu yana kültür ve sanat aracılığıyla iki ülke arasında gerçekleştirdikleri ortak projelere Bodrum’un katılmasından dolayı mutluluk duyduklarını belirterek komşu iki turizm kenti olan Bodrum ve Leros arasında düzenlenecek etkinliklerle yüzyıllardır var olan dayanışmanın daha da artacağını belirtti.

Kültür ve sanatın birleştirici gücüne her zaman inandıklarını belirten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise şunları kaydetti:

“Bizleri bir araya getiren hiç şüphe yok ki birlik, beraberlik ve dostluk içindeki komşuluğumuz. Geçmişten günümüze getirmiş olduğumuz gelenek, görenek, yaşam biçimlerimiz kültür hazinemizi oluşturmaktadır. Ve her kültür bir değere sahiptir. Bu etkileşimin en yoğun şekilde gerçekleştiği sanatsal ve kültürel etkinliklerimizde yerel yönetimler olarak kültürümüzün korunmasına katkı koyacağından duyduğum memnuniyeti belirtmek isterim.”