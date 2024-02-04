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Beylikdüzü Belediyesi tarafından Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi Sözleşmesi’nin 101. yılında, “Ataların Tohumlarına Mirası Yeni Kuşak Mübadillerin Gözünden Mübadele” sergisi ve söyleşisi düzenlendi.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi, Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi Sözleşmesi’nin 101. yılında, “Ataların Tohumlarına Mirası Yeni Kuşak Mübadillerin Gözünden Mübadele” sergisi ve söyleşisi düzenledi. Beylikdüzü Gürpınar Trakyalılar ve Rumelililer Derneği ile ortaklaşa düzenlenen etkinlik “Yeni Kuşaklara Kalan 100 Yıllık Emanetler Sergisi”nin açılışıyla başladı. Yoğun ilgi gören serginin ardından “Ataların Tohumlarına Mirası Yeni Kuşak Mübadillerin Gözünden Mübadele” söyleşisi düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda mübadele derneklerinin ortak bildirisi okundu. Bildiride “Bizler acılar ile yoğrulmuş geçmişimizden edindiğimiz birikimi ülkemizin yarınlarına aktarmaya, daha fazla sorumluluk almaya hazır olduğumuzu vurgulamak istiyoruz. Çekilen acılar bir daha yaşanmasın” ifadelerine yer verildi.

“BU ACIYI YAŞAYAN BÜTÜN İNSANLARI RAHMETLE, MİNNETLE YÂD EDİYORUM”

Söyleşinin açılış konuşmasında zorunlu göçün üzerinden geçen 101 yıla rağmen acıların halen dinmediğini ifade eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık “Atalarımızdan sadece saç rengini, göz rengini almayız. Aslında yaşamış oldukları acılar, sevinçler ve üzüntülerin tamamı bize genetik kodlarla aktarılır. Geçmişte yaşanan acıların büyük bir kısmını onlar kadar kalbinde hisseden bir kişiyim. Bu yolda hayatını kaybeden bu acıyı yaşayan bütün insanları rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Ruhları şad olsun” diye konuştu. Gürpınar’da geçmişi 1900’lere kadar uzanan ahşap konutunu Mübadele Konutu olarak ilçeye kazandırmak için çalışmaların kısa sürede bitirileceğini hatırlatan Başkan Çalık, “Ayrıca Gürpınar’da mübadil ailelerin ve evlatlarının bir arada bulunacağı ortamı oluşturmak için bir dernek binası hazırlığımız da var. Çalışmalarımızı kısa sürede tamamlayıp dernek binamızın açılışını da gerçekleştireceğiz. Bu müjdeyi de buradan vermiş olayım. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

“BİZLER KÖKLERİNİ ARAMA, GEÇMİŞİNİ YAŞATMA VE SAHİP ÇIKMA DERDİNDEYİZ” Gürpınar Trakyalılar ve Rumelililer Dernek Başkanı Gülşah Adar, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek “Yaşanan göç sürecinde ödenen bedeller vardı ve bu bedelleri ödeyenler de atalarımızdı. Hepsinin ruhları şad olsun. Onlar gerçekten çok büyük bedeller ödediler. Bizler ise köklerini arama, geçmişini yaşatma ve sahip çıkma derdindeyiz” şeklinde konuştu

“YAŞADIĞIMIZ ACILARI HİÇBİR ZAMAN UNUTMAYACAĞIZ”

Moderatörlüğünü Doç. Dr. Yusuf Doğan Çetinkaya’nın yaptığı söyleşide mübadele sürecinin arka planında yaşayan acıları aktaran Prof. Dr. Kemal Arı, “Bu acılardan ders alarak üzerimize düşeni yapmalıyız. Bir daha bu acıları yaşamamak için sevgi temeli üzerinden mübadeleyi incelemeli ve barış köprüsü oluşturmalıyız” diye konuştu. Yazar Mehmet Emre Toker ise göç eden ailelerin duydukları özlemi aktararak “Terk ettiğimiz yerler bizim hala vatan toprağımız. Bir insanın doğduğu yerlere özlem duyması kadar normal bir şey yok. O yüzden ziyarete gittiğimizde hep toprak getiririz. Yaşadığımız acıları hiçbir zaman unutmayacağız” ifadelerini kullandı.

Söyleşinin ardından Başkan Çalık, katılımcılara plaket ve çiçek takdim etti. Gürpınar Trakyalılar ve Rumelililer Dernek Başkanı Gülşah Adar, mübadelenin yıl dönümü anısına bastırılan pulu Başkan Çalık’a hediye etti.