Türkan Bebek ölümünün 40. yılında İzmir'in Bornova ilçesinde törenle anıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Bornova ilçesinde yerel belediye 1984 yılında Bulgaristan’da uygulanan asimilasyon politikalarının en genç kurbanlarından biri olan Türkan Feyzullah’ı ölümünün 40. yılında düzenlenen törenle andı.

Atatürk Mahallesi’nde adını taşıyan parkta bulunan Türkan Bebek Anıtı’na kırmızı karanfiller bırakıldı. Asimilasyonun fotoğraflarla sergilendiği anma töreninde birlik ve beraberlik mesajları verilirken, zulme karşı direnişin önemi vurgulandı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, törende yaptığı konuşmada Bulgaristan’da 1980’lerde yaşananları modern bir soykırım olarak nitelendirerek, “Bulgaristan’da isim, inanç ve kimliklerin zorla değiştirilmesiyle başlayan bu zulüm, tarihte unutulmaması gereken kara bir lekedir. Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç’in dediği gibi, ‘Unutulan soykırım tekrarlanır’ Bugün dünyada Gazze’den Doğu Türkistan’a, Suriye’den birçok noktaya kadar ağır zulümler yaşanıyor. Bu mücadelelerin şiirlere konu olduğunu düşünüyorum. Türklüğün bu direnişi de bir şiir gibi nesillere aktarılacak. Türkan Bebek başta olmak üzere, bu uğurda hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Ruhları şad olsun” diye konuştu.

Ege Balkan Türkleri Federasyonu Başkanı Hüseyin Kocaman, Türkan Feyzullah’ı “asimilasyon şehitlerinin simgesi” olarak nitelendirirken; Asimilasyon Gazisi Ramazan Ayyıldız, Türkçe eğitimin Bulgaristan’da yok edilme çabalarını aktardı. Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Nihat Yağbasan ise Türkan Feyzullah’ın şehit edildiği günü “Türklüğün ve özgürlüğün sembolü bir kıvılcım” olarak tanımladı.