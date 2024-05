Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, unutulmaz Genel Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan’ı, aramızdan ayrılışının 15. yılında görkemli bir törenle andı. Gecede aynı zamanda 14. Türkan Saylan Bilim ve Sanat Ödülleri de sahibini buldu.İSTANBUL (İGFA) - Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğinin unutulmaz Genel Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan, aramızdan ayrılışının 15. yılında sevenleri ve Çağdaş Yaşam ailesi tarafından anıldı. Türkan Saylan’ın Zincirlikuyu’daki kabrinde başlayan anma töreni, sonrasında ise İş Sanat Kültür Merkezi, İş Kuleleri Levent’te devam etti.

Geceye ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, ÇYDD Yönetim Kurulu Üyeleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Barosu Başkanı Av. Filiz Saraç, bilim, sanat ve eğitim dünyasından çok sayıda kişi ile birlikte Türkan Saylan’ın öğrencileri ve sevenleri katıldı. Gecede aynı zamanda Türkan Saylan’ın anısına gerçekleştirilen Bilim ve Sanat Ödülleri’nin 14.sü’nün kazananları da açıklandı.

PROF. DR. AYŞE YÜKSEL: NE MUTLU BİZE Kİ TÜRKAN SAYLAN’IN YOL ARKADAŞI OLMUŞUZ

Türkan Saylan Anma Gecesi; ÇYDD Genel Başkanı ve Saylan’ın yol arkadaşı Prof. Dr. Ayşe Yüksel’in açış konuşması ile başladı. Konuşmasında Saylan’ın izinde yürümeye ve onun hayallerini gerçekleştirmek için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Yüksel, ‘’Doğruluk, adalet, merhamet, iyilik, vefa, incelik, çalışkanlık, özveri gibi değerleri taşıyan insanlarla karşılaştığımızda, tıpkı bu gece, sizlerle birlikte olduğumuz gibi içimiz ısınır, mutlu oluruz. Her birimizde bu özelliklerin bazıları bulunur ama hepsi birden Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve Kıymetlimiz Türkan Saylan gibi insanlarda bulunur, böylece mucize oluşur. Bu gece Türkan Saylan gecesi. Ona minnettarlığımızı sadece bu gece değil, her an ödemeye çalışsak az gelir. Ne mutlu bize ki, Türkan Saylan’ın yol arkadaşları olmuşuz. Türkan Saylan, 74 yıllık ömrü boyunca, neredeyse, ilkokul öğrenciliğinden itibaren, ömrünün son anlarına kadar, “Eğitimli Her Kadının Atatürk Cumhuriyeti’ne Borcu Var” cümlesine inanarak, laik eğitimi yaşatma mücadelesi verdi’’ diye konuştu.

YÜKSEL: TÜRKAN SAYLAN’DAN ÖĞRENDİKLERİMİZLE ÇYDD’Yİ YAŞATIYORUZ

Konuşmasına Türkan Saylan’ın hayatının sonuna kadar laik eğitim için mücadele ettiğini belirterek devam eden Genel Başkan Yüksel, ‘’Türkan Hocamız, tüm yaşamı boyunca Atatürk’ün kurduğu laik eğitimi geliştirerek yaşatmaya ant içmiştir. Yaşamının son saatlerine kadar, çocuklara daha çağdaş bir eğitim sunabilmek için çalışmıştır. Bu dünyadan Türkan Saylan geçti; o sadece dermatoloji uzmanı bir hekim değildi, renklerden kırmızıyı, çiçeklerden papatyayı, yemeklerden soğan kavurmasını çok sevdi. İnsanıyla, hayvanıyla, bitkileri ile dünyayı paylaşmayı, birlikte iyi olmak gerektiğine inanarak yaşadı. Zaman zaman hak etmediği olaylar yaşadı, zor mücadelesinin içinde bile mutlu olmayı, sevinmeyi, sevmeyi hep bildi. Yaptıkları, öğrettikleri, emanetleri ile aramızda hep yaşıyor. Ne mutlu bize ki “Türkan Saylan’dan öğrendiklerimizle, hep birlikte ÇYDD’yi yaşatıyoruz. Ruhu şad olsun’’ diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Öte yandan 14. Bilim ve Sanat Ödülleri’nin kazananları açıklandı.

Bilime yaptığı katkılar, özgün makaleleri ile genç ve çağdaş bir Türk kadını olması itibarıyla Dr. Buse Cevatemre Yıldırım bilim alanında ödüle layık görülürken sanat alanında ise; ‘’Tanrı ve Memeli Hayvanlar’’ adlı eserinde kadının bedeni, cinselliği ve toplumsal kimliğiyle kendini bulma çabasını kaleme alan Zeynep Kaçar ödülü almaya hak kazandı.