Bursa Osmangazi Belediyesi, ‘Yılın Aydını Yaşar Kemal’ etkinlikleri kapsamında Türk sinemasının efsanevi ismi Türkan Şoray’ı sevenleriyle buluşturdu.BURSA ( İGFA) - Türk edebiyatının önde gelen yazarlarından Yaşar Kemal’i 2025 yılında ‘Yılın Aydını’ olarak belirleyen Osmangazi Belediyesi, yıl boyunca düzenlediği etkinliklerle büyük ustanın mirasını yaşatıyor. Edebiyata kazandırdığı 26 roman, 11 deneme, 9 röportaj, 2 öykü ve birçok şiirle büyük eserler bırakan usta yazar Yaşar Kemal’in, aşk, töre ve anne şefkati üçgeninde geçen ‘Yılanı Ördürseler’ romanıaynı adla sinemaya uyarlanmış ve başrolünde de usta sanatçı Türkan Şoray oynamıştı.

Osmangazi Belediyesi Panorama 1326 Fetih Müzesi’nde düzenlediği söyleşiyle Türkan Şoray’ı hayranlarıyla bir araya getirdi. Prof. Dr. Yasemin Giritli İnceoğluve usta oyuncu Türkan Şoray’ın konuk olarak katıldığı söyleşide usta yazar Yaşar Kemal ve Yılanı Öldürseler filmi konuşuldu. Usta oyuncu başrolünde oynadığı film çekilirken yaşadıklarını sevenleriyle paylaştı. Söyleşinin ardından sevilen sanatçı Türkan Şoray, sevenleriyle başrolünde oynadığı Yılanı Ördürseler, filmini beraber izledi. Etkinliğin sonunda hayranları usta oyuncu ile fotoğraf çekin için bir biriyle yarıştı.

“YAŞAR KEMAL’İN ROMANLARINI SOLUKSUZ OKURDUM”

Yaşar Kemal’in ülkemizde en sevilen yazarların başında geldiğini ifade eden Yeşilçam’ın Sultanı Türkan Şoray, “Eserleri dünyada farklı dillere çevrilmiş ve okunmuş bir yazar Yaşar Kemal. O’nun romanlarını ben hep soluksuz okurdum. Yaşar Kemal’in Yılanı Öldürseler romanının sinema uyarlamasında rol aldığım için çok şanslıyım. Filmdeki Esme rolünü oynayacağım için mideme kramplar giriyordu. Fakat bir aksilik oldu. Filmi çekecek yönetmen çekmedi ve film kaldı. Ben, Esme rolünü oynayamayacağım diye nedeyse sinir krizi geçirecektim. Ben daha önce bir kez yönetmenlik yapmıştım. Yapımcı daTürkan Hanım bu filmin yönetmenliğini siz yapın dedi” şeklinde konuştu.

“YAŞAR KEMAL ŞEFKATLİ VE HAYAT DOLU BİR İNSANDI”

Esme rolünü oynayacağı içingözünün hiçbir şeyi görmediğinibelirten Şoray, “Evet deyip kabul ettim. Kabul ettikten sonra Allah’ım ben ne yaptım dedim. Koskoca Yaşar Kemal, ben onun romanının nasıl yönetmenliğini yapabilirim Bu kadar büyük bir sorumluluğu aldın, Türkan ne yapıyorsun dedim. Artık iş işten geçmişti. Senaryo çalışmaları başladı ve ben sevgili Yaşar Kemal’le tanıştım. Cana yakın, hayat dolu, yaşama sevinci olan, insanları seven, heybetli, gür sesli, şefkatli ve hayat dolu bir insandı. Bana bu filmin yönetmenliğini sen mi yapacaksın dedi. Biraz da şaşırmıştı; ama bir kadına yardımcı olma duygusuyla senaryoyu ben yazarım dedi” diye konuştu.

Prof. Dr. Yasemin Giritli İnceoğlu ise “Bu film, Yaşar Kemal’in aynı adlı romanından uyarlandı. Ancak öyle sıradan bir uyarlama değil, büyük ustada bunu ifade etmişti. Romanımı en iyi filmleştiren Sayın Türkan Şoray, hanım efendidir dedi” ifadelerini kullandı.

Etkinliğin sonunda Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, usta sanatçıya günün anısına çiçek ve hediye takdim etti.