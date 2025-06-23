Ankara’da düzenlenen çalıştayda, özel gereksinimli adayların Türkçe sınavlarındaki ihtiyaçları masaya yatırıldı.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı, ÖSYM, Yunus Emre Enstitüsü ve Türk Dil Kurumu iş birliğiyle Ankara’da düzenlenen “Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavlarında Kapsayıcı Uygulamalar Çalıştayı”da, özel gereksinimli adaylar için kapsayıcı sınav uygulamaları ele alındı. Çalıştay, 25 Haziran’da sona erecek.

PIKTES’LE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE DESTEK

Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, 2016’dan beri yürütülen PIKTES Projesi ile yabancı uyruklu çocukların eğitime erişimi ve sosyal uyumlarının desteklendiğini belirtti. Ökten, proje kapsamında dört temel dil becerisini ölçen bir sınavın pilot uygulamasının tamamlandığını, özel gereksinimli öğrencilerin Türkçe öğrenme süreçlerine kapsayıcı erişim sağlanmasının öncelik olduğunu vurguladı. Ayrıca, sosyal uyumu destekleyen uluslararası standartlarda bir “Sosyal Uyum Başvuru Metni”nin hazırlığının sürdüğünü aktardı.

DÖRT BECERİ TEMELLİ TÜRKÇE SINAVI EYLÜL’DE

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, “Dört Beceri Temelli Türkçe Sınavı”nın eylül ayında Türkiye genelinde uygulanacağını duyurdu. Ersoy, 2023’ten bu yana 30’dan fazla üniversiteden akademisyenle yürütülen çalışmalarda son aşamaya gelindiğini, sınavın uluslararası öğrencilerin Türkçe seviyesini Avrupa Ortak Başvuru Metni’ne uygun sertifikalarla belgeleyeceğini belirtti. Çalıştayın çıktılarıyla sınavın kapsayıcılığının artırılacağını ifade etti.

Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert ve Yunus Emre Enstitüsü Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Cahid Şenel’in de konuşma yaptığı çalıştay, uzmanların masa çalışmalarıyla devam ediyor.