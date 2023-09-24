Dünyanın önde gelen iş liderleri, Birleşmiş Milletler’in 78’inci Genel Kurulu ve Küresel Amaçlar Haftası kapsamında, New York Borsası’nda gerçekleşen ‘SDG Investment Forum’da (Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Yatırım Forumu) bir araya geldi.İSTANBUL (İGFA) SDG Investment Forum kapsamında düzenlenen “Temel İş Dönüşümü için Bütünsel Bir Yaklaşım Olarak CFO Prensipleri” panelinde konuşan Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kamil Kalyon, yatırımcılara Turkcell’in sürdürülebilirlik çalışmalarını, bu alandaki ilklerini, yatırımlarını ve hedeflerini anlattı.

Kalyon, ayrıca Turkcell’in ilk kez Bilim Temelli Hedefler Girişimi (SBTi) tarafından onaylanan 2030 sera gazı azaltım hedeflerini açıkladı. Bu kapsamda Turkcell, 2030 yılına kadar doğrudan ve dolaylı karbon ayak izini ifade eden Kapsam 1 ve 2 emisyonlarını yarıya indirmeyi; tüketicilerin edindiği ürünlerden kaynaklı Kapsam 3 emisyonlarını ise yüzde 25’ini azaltmayı taahhüt etti. Turkcell bu sayede Bilim Temelli Hedefler İnisiyatifi tarafından 2030 hedefleri onaylanan Türkiye’den tek telekomünikasyon şirketi oldu.

Turkcell ayrıca iklim değişikliğine karşı daha dayanıklı olma çabalarını ve iklim değişikliğine bağlı risk ve fırsatlarını ortaya koyan ilk TCFD (İklimle Bağlantılı Finansal Beyan Görev Gücü) raporunu da yayınladığını duyurdu.

“Temel İş Dönüşümü için Bütünsel Bir Yaklaşım Olarak CFO Prensipleri” panelinde konuşan Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kamil Kalyon, yatırımcılara Turkcell’in sürdürülebilirlik yaklaşımını ve öncü çalışmalarını anlattı.