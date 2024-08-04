Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Turkcell Süper Kupa 2024 müsabakasında rakibi Galatasaray'ı 5-0 mağlup eden Beşiktaş, kupanın sahibi oldu.İSTANBUL (İGFA) - Beşiktaş, karşılaşmanın 21. saniyesinde Ciro Immobile'nin kaydettiği golle öne geçti. Jonas Svensson, 53. dakikada attığı golle Beşiktaş lehine farkı ikiye çıkaran isim oldu. 81. dakikada kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Ciro Immobile tekrar fileleri havalandırarak kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünün altına imzasını attı. Galatasaray'da Victor Nelsson, 87. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kalarak takımını sahada 10 kişi bıraktı. Rafa Silva, 90+1. dakikadaki golüyle takımı adına farkı dörde çıkardı. 90+2. dakikada topu ağlara gönderen Mustafa Erhan Hekimoğlu, takımının beşinci golünü kaydetti. Müsabakada başka gol olmayınca Beşiktaş, 5-0'lık skorla galibiyete uzanarak Turkcell Süper Kupa'yı müzesine götüren taraf oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Hasan Arat, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz ve A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella karşılaşmayı tribünden izledi.

BEŞİKTAŞ'A KUPASINI TFF BAŞKANI HACIOSMANOĞLU VERDİ

Maçın ardından düzenlenen törende Beşiktaş'a kupasını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu takdim etti. Kupa ve madalya töreninde Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı ve TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da yer aldı.

MAÇIN OYUNCUSU BEŞİKTAŞ'TAN CİRO IMMOBİLE OLDU

Spor yazarlarının oylarıyla belirlenen "Maçın Oyuncusu" ödülünün sahibi Beşiktaş'tan Ciro Immobile oldu. Immobile, ödülünü Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı'nın elinden aldı.

KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR

İlk yarı

Beşiktaş, maçın ilk dakikasında öne geçti. Svensson'un ileri şişirdiği topu savunmadaki Nelsson sektirince araya Immobile girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan İtalyan golcü, 21. saniyede meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

23. dakikada Rafa Silva'nın sağ taraftan kullandığı kornerde penaltı noktasında topla buluşan Al Musrati'nin vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

34. dakikada Köhn'ün pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, meşin yuvarlağı ceza yayında bulunan Mertens'e aktardı. Belçikalı oyuncunun pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Ziyech, şutunu çekti ancak meşin yuvarlak Colley'den sekerek taca gitti.

45+1. dakikada Rafa Silva'nın sağdan ortasında topla buluşan Immobile, ceza sahası içi sol çaprazından bekletmeden şutunu çekti. Meşin yuvarlak bu pozisyonda üstten auta gitti.

İkinci yarı

49. dakikada orta sahada aldığı topu derinlemesine Barış Alper Yılmaz'a atan Batshuayi, koşusuna devam etti. Ceza sahası içi sol kanatta meşin yuvarlağı kontrol eden Barış, iki rakibine rağmen pasını yay içinde Batshuayi'ye çıkardı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Mert, ayaklarıyla topu kornere çeldi.

53. dakikada Beşiktaş farkı ikiye çıkardı. Gedson Fernandes'in pasında sağ kanatta topla buluşan Rashica, ceza sahası içine doğru orta açtı. Abdülkerim Bardakcı'dan seken topu önünde bulan Svensson, altıpas çizgisi önünde şutunu çekti ve fileleri sarstı: 0-2.

59. dakikada Gedson Fernandes'in pasında topla buluşan Rashica'nın ceza sahası içi sağ çaprazından şutunda, kaleci Muslera topu çeldi.

63. dakikada Gedson Fernandes'in pasında topla buluşan Rafa Silva'nın ceza sahası içi sağ çaprazından şutunda, kaleci Muslera iki hamlede topu kontrol etti.

81. dakikada Beşiktaş penaltıdan golü buldu. Immobile'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Gedson Fernandes, Abdülkerim Bardakcı'nın müdahalesi sonrası yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

Aynı dakika içinde penaltı atışını kullanan Immobile, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-3.

90+1. dakikada Beşiktaş farkı dörde çıkardı. Onur Bulut'un pasında topla buluşan Salih Uçan pasında, Rafa Silva penaltı noktasında dokunduğu meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-4

90+2. dakikada Beşiktaş 5. golü attı. Rafa Silva'nın pasında topla buluşan Mustafa Hekimoğlu, ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşla fileleri sarstı: 0-5.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Abdullah Bora Özkara, Volkan Ahmet Narinç

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Köhn, Torreira (Dk. 75 Zaha), Berkan Kutlu (Dk. 60 Kerem Demirbay), Ziyech (Dk. 60 Yunus Akgün), Mertens (Dk. 46 Batshuayi), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 46 Barış Alper Yılmaz), Icardi

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Gedson Fernandes (Dk. 90 Salih Uçan), Al Musrati, Rashica (Dk. 86 Onur Bulut), Rafa Silva, Semih Kılıçsoy (Dk. 68 Onana), Immobile (Dk. 85 Mustafa Hekimoğlu)

Goller: Dk. 1 ve 81 (Penaltıdan) Immobile, Dk. 53 Svensson, Dk. 90+1 Rafa Silva, Dk. 90+2 Mustafa Hekimoğlu (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Dk. 87 Nelsson (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 11 Colley, Dk. 20 Semih Kılıçsoy, Dk. 47 Immobile, Dk. 73 Gedson Fernandes (Beşiktaş), Dk. 17 Berkan Kutlu, Dk. 20 Torreira, Dk. 41 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 73 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)