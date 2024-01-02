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Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı, Turkcell’in ‘Türkiye Tek Yürek’ kampanyasında depremzedeler için taahhüt ettiği 3,5 milyar TL bağışın ödemelerini bugün itibarıyla tamamladığını duyurdu.İSTANBUL (İGFA) - Kahramanmaraş depremlerinin ardından tüm markalarıyla bölgeye destek olan Turkcell, ‘Türkiye Tek Yürek’ kampanyasına yaptığı bağışın ödemelerini bugün itibarıyla tamamladı.

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı, “Türkiye Tek Yürek kampanyasında depremzedeler için taahhüt ettiğimiz bağışın ödemelerini bugün itibarıyla tamamladık. Böylece taahhüt ettiğimiz 3,5 milyar TL bağışı AFAD hesabına aktarmış olduk” dedi.