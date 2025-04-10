Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan “Dilimizin Zenginlikleri” sergisi, Türkçe’nin kelime hazinesini, deyimlerini ve kültürel mirasını çocuklara eğlenceli ve interaktif bir şekilde aktarıldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan “Dilimizin Zenginlikleri” sergisi SEKA Kâğıt Müzesi’nde ziyaretçilerini bekliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Dilimizin Zenginlikleri” sergisi SEKA Kâğıt Müzesi’nde ziyaretçilerini bekliyor. Sergide, Türkçe’nin zengin kelime hazinesi, deyimler, atasözleri ve yöresel söyleyişler çeşitli yöntemlerle ziyaretçilere sunuluyor. Üç boyutlu görsellerle anlatılan deyimler, harflerin tarihsel yolculuğunu gösteren çalışmalar ve yanlış yazılan kelimelere dair tablolar serginin öne çıkan bölümleri arasında yer alıyor. Kelimelerle oyun alanları, atölye çalışmaları ve unutulmaya yüz tutmuş kelimelere ayrılan özel alanlar ise dil bilincini geliştirmeyi amaçlıyor. Ayrıca yöresel ağızlar ve lehçelerin anlatıldığı tablolar ile resfebe etkinlikleri de dikkat çekiyor.

Etkinlik kapsamında çocuklarla bir araya gelen yazar Cansu Başak Yalçınkaya, “Drama ile Zorbalığa Hayır: Alaycı Memo ile Zorbalığa Dur De” konulu söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşinin ardından düzenlenen drama atölyesi ve oyun etkinlikleri ile çocuklar keyifli vakit geçirdi.

“Dilimizin Zenginlikleri Projesi”, yalnızca dilin sürekliliğini sağlamakla kalmayıp, kültürel kimliğimizi de korumayı hedefliyor. Dilin köklerinde yer alan sevgi, saygı, vefa, merhamet ve misafirperverlik gibi milli ve manevi değerleri ön plana çıkaran proje; atasözleri, deyimler, masallar ve destanlar aracılığıyla geçmişle gelecek arasında köprü kuruyor.

Sergi, 11 Nisan Cuma gününe kadar gezilebilecek.