Şampiyonluğa olan inancını yaptığı transfer ile gösteren Darıca Türkelispor, iç ve dış transferde gücüne güç katmaya devam ediyor. Darıca ekibi, iskelet kadrosunu koruma yolunda önemli bir mesafe kat ederken, dış transferde önemli isimleri takıma kazandırıyor.KOCAELİ (İGFA) - Darıca’nın Süper Amatör Lig’deki temsilcisi Türkelispor, transferlerine devam ediyor. Gelecek sezon şampiyonluk hedefleyen turuncu mavili ekip, iç transferde Emir Gürkan Malkoç ve Mehmet Özçelik, dış transferde ise Ömer Milet’i kadrosuna kattı. Mevcut takımın iskeletini koruyan, transferde ise önemli isimleri renklerine bağlayan Darıca Türkelispor, şimdiden transferin şampiyonu oldu. Ferhat Yılmaz başkanlığında başarılı bir yönetim anlayışı ile dikkatleri üzerine toplayan Darıca temsilcisi, 2024-25 sezonunda şampiyonluğun en ciddi aylarından biri olduğunu gösterdi.

YUNUS EMRE YAY, TEKNİK HEYETE DAHİL OLDU

Öte yandan geçen sezon takımda görev yapan Yunus Emre Yay, gelecek sezon Türkelispor’da yardımcı antrenör olarak görev yapacak. Uzun yıllardır bölgemizde önemli kulüplerin formasını terleten ve önemli bir tecrübeye sahip olan Yunus Emre, Teknik Direktör Levent Tunç’un ekibine dahil oldu.