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Kocaeli Aydınlar Ocağı, Sivil Toplum Merkezi’nde düzenlediği programda önemli bir ismi konuk etti. Ocağın konuğu Av. Zeki Hacıibrahimoğlu oldu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Aydınlar Ocağı, Türkeş’in ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatını konuk etti.

Av. Zeki Hacıibrahimoğlu, Alparslan Türkeş’in avukatlığını yapan isim. Hacıibrahimoğlu aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Diyarbakır DGM’de yargılandığı davada Erdoğan’ın avukatlığını da üstlenen bir isim. Yine kamuoyu Av. Zeki Hacıibrahimoğlu ismini, terörist başı Abdullah Öcalan’ın yargılandığı davaya 3000 şehit yakınının müdahil avukatı olarak katılmasıyla tanıyor.

Kocaeli Aydınlar Ocağı Başkanı Av. Gürkan Uysal’ın rahatsızlığı nedeniyle katılamadığı programda ev sahipliğini Kocaeli Aydınlar Ocağı Başkan Vekili Av. Şeref Gönenli ve Kocaeli Aydınlar Ocağı yönetim kurulu üstlendi. Programa Kocaeli Aydınlar Ocağı’nın önceki dönem başkanlarından Dr. Halil İbrahim Kahraman ve Ahsen Okyar’ın yanı sıra Aydınlar Ocağı üyeleri katıldılar.

Av. Zeki Hacıibrahimoğlu’nun sohbet havasında geçen konuşmasının ardından, Kocaeli Aydınlar Ocağı adına teşekkür plaketini Dr. Halil İbrahim Kahraman takdim etti. Yine Ahsen Okyar tarafından günün hatırası olarak duvar saati hediye edildi.