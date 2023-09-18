Türk gıda ürünlerinin ABD pazarında tanıtılmasına yönelik olarak Ege İhracatçı Birlikleri’nin Ticaret Bakanlığı desteğiyle ABD pazarında yürüttüğü Turkish Tastes Turquality projesi American Culinary Federation (ACF) tarafından ‘Yılın Endüstri Partneri’ ödülüne layık görüldü.İSTANBUL (İGFA) - 18 Temmuz 2023 tarihinde Ege İhracatçı Birlikleri adına projenin koordinasyonundan sorumlu olan ve Turkish Tastes Ambassador olarak da bilinen Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Gürel’in katılımıyla ACF işbirliği ile New Orleans Convention Center fuar merkezinde, ACF National Convention etkinliği kapsamında 3 farklı tadım ve tanıtım etkinliği gerçekleştirildi.

ACF’in Ulusal Başkanı Kimberly Brock Brown, ödülü Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Gürel’e yaklaşık 600 şefin huzurunda takdim etti.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Gürel, “2018-2022 yılları arasında Türkiye’nin ABD’ye gıda ihracatı yüzde 96’lık sıçramayla 924 milyon dolardan, 1 milyar 815 milyon dolara yükseldi. TURQUALITY Projemiz ihracat hızımızı artırdı. Proje kapsamında geliştirdiğimiz profesyonel ilişkiler, ticari faaliyetlerin yanı sıra ürünlerimiz ve sektörlerimizle ilgili eğitim faaliyetlerine de projede ve partnerlimiz işbirliklerinde yer vermemiz sonucunda Turkish Tastes markası olarak ACF tarafından ‘Yılın Endüstri Partneri’ ödülüne layık görüldük.” dedi.

Gürel, “ACF ile partnerliğimiz ticarileşme yolunda ilerliyor. Bu kapsamda iki Eski Başkanı ve bir Yönetim Kurulu Üyesi, Eylül ve Ekim aylarında üretim alanları ve işetmelerde incelemelerde bulunmak ve görev aldıkları kurumlarla ihracatçı firmalarımızın tedarikçi olmalarını sağlamak üzere Türkiye’ye geliyor. Bu kapsamda ilk olarak 16 – 22 Eylül tarihlerinde iki dönem ACF Başkalığı yapan ve US Foods Corporate şefi Thomas Macrina WCMC, CEC, CCA, AAC, HOF İzmir’e geldi. Şef aynı zamanda World Certified Master Chef olarak biliniyor. ABD’ye gıda ihracatında orta vadede ise 5 milyar dolara ulaşmayı istiyoruz.” diye konuştu.