Yıllık 160 milyar dolar gıda ithalatıyla dünyanın en büyük gıda ithalatçısı olan ABD’de Türk gıda ürünlerinin daha fazla tercih edilmesini amaçlayan Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altındaki 6 gıda ihracatçı birliğinin katılımıyla, Ticaret Bakanlığı’nca desteklenen “Turkish Tastes-TURQUALITY Projesi” kitabının ikinci baskısı ABD’deki büyük bir etkinlikle duyuruldu.İZMİR (İGFA) - Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, “Türkiye'nin iklim ve coğrafi özellikleri, meyve ve sebze üretimi için çeşitlilik ve kalite açısından benzersiz bir zenginlik sunmaktadır. Bu nedenle, Türkiye birçok meyve ve sebzenin anavatanı ve en büyük üreticisi olarak ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. Geleneksel üretim teknikleri ve modern işletimlerin uyumlu bir biçimde bir araya getirilmesi, ihracatçılara önemli avantajlar sunmaktadır. Türkiye'nin ABD'ye olan meyve ve sebze mamulleri ihracatını artırmak amacıyla yürüttüğü tanıtım çalışmaları da bu zenginlikleri ve avantajları vurgulamaktadır.” diye konuştu.

Başkan Uçak, “Son verilere göre, Türkiye'nin önceki yıl ABD'ye meyve ve sebze mamulleri ihracatı %26 artarak 343 milyon dolarlık bir hacme ulaşmıştır. Bu artış, Türk meyve ve sebzelerinin ABD pazarında giderek daha fazla talep görmesiyle doğrudan ilişkilidir. Türkiye'nin dünyanın her pazarındaki güncel trendlere hızlı bir biçimde adapte olma yeteneği, ABD pazarındaki başarısını güçlendirmektedir.” dedi.

Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründe bütün ürün gruplarımızda dünyanın ilk 10 ülkesi arasında olduklarını belirten Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, su ürünleri ve hayvansal mamulleri sektörü, dünya protein ihtiyacının karşılanmasında hayati bir rol oynadığını söyledi.

"Birliğimiz bünyesinde yer alan bütün ürün gruplarımızda dünyanın ilk 10 ülkesi arasındayız" diyen Girit, "Su ürünleri sektöründe Türkiye olarak, levrek ve çipurada dünyanın en büyük levrek ve çupra üreticisi ve ihracatçıyız. Ayrıca, son dönemde Karadeniz’de yetiştirmeye başladığımız Türk somonuna sektörümüzün parlayan yıldızı olarak tüm dünyada büyük bir ilgi uyandırdı. Yine Birliğimiz ürün gruplarından kanatlı etleri üretiminde dünya çapında 8. Sıradayız.” diye konuştu.

DÜNYA MUTFAĞINDA TÜRK MALZEMELERİ

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Turkish Tastes Ambassador Kazım Gürel ise ABD’li şeflerin Türk Lezzetlerini gündemlerine almaları için eğitim çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

"Bu nedenle Turkish Tastes referans kitabı serisini çok önemsiyoruz ve kitabımızın ikinci sayısını yayınlamanın mutluluğunu yaşıyoruz" diyen Gürel, "Biz EİB olarak Türk ürünleriyle bütün mutfaklarda neler yapılabileceğini Turkish Tastes Projemiz de gösterdik. Turkish Tastes isimli referans kitabı hazırladık. Kitapla hedef kitleye bir yandan ürünlerimizi, mutfağımı ve kültürümüzü tanıtırken bir yandan da Türk ürünlerinin dünyanın tüm mutfaklarında kullanılabileceğini göstermiş olduk. ABD’li şeflerimizi Türkiye’de ağırladık ve ürünlerimizin tarladan sofraya yolculuğunu Anadolu'nun eşsiz misafirperverliğiyle deneyimlediler. Önümüzdeki dönemin en önemli etkinliği olacağına inandığımız Turkish Tastes Restoranı Programından da ilk kez bahsetmek istiyorum. Bu programla “Dünya mutfağında Türk malzemeleri yaklaşımımızı” son tüketicinin deneyimine sunacağız. ABD genelinde işbirliği yapacağımız restoranlar, Turkish Tastes ürünleriyle hazırlanan menüleri misafirlerine sunacak.” diye konuştu.