Türk gıda ürünlerinin ABD pazarında her geçen gün daha fazla tercih edilmesini sağlayan Ege İhracatçı Birlikleri’nin Turkish Tastes isimli TURQUALITY Projesi, Amerikan Şef Akademisi Onur Topluluğu-American Chef Academy Honor Society’ten ‘En İyi Partner Ödülü’nü aldı.İZMİR (İGFA) - Amerika'da aşçılığın oskarı kabul edilen American Chef Academy Honor Society’in Arizona, Phoenix’teki Ödül Töreni’ne, Turkish Tastes Projesinin ödülünü almak için Ege İhracatçı Birlikleri adına Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit ve Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Turkish Tastes Ambassador Kazım Gürel katıldı.

Turkish Tastes Projesi 2023 yılında da Amerika Aşçılar Federasyonu’ndan ‘Yılın Endüstri Partneri Ödülü’nü kazanmıştı.

Amerika Aşçılar Federasyonu (American Culinary Federation – ACF) tarafından düzenlenen 2024 konvensiyonunda ABD’li şefler için hazırlanan Türk lezzetlerine akın vardı.

GİRİT: “ABD PAZARINDA 5 MİLYAR DOLAR İHRACAT HEDEFİNE İLERLİYORUZ”

Kuru meyve, zeytin, zeytinyağı, su ürünleri ve hayvansal mamuller, odundışı orman ürünleri, hububat bakliyat yağlı tohumlar, meyve sebze mamulleri sektörlerini kapsayan Ticaret Bakanlığı destekli Turkish Tastes isimli TURQUALITY Projesiyle Türkiye’nin ABD’ye gıda ürünleri ihracatını 5 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini dile getiren Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, 2019-23 yılları arasında Türk gıda ürünlerinin ABD’ye ihracatında 708 milyon dolardan 1 milar 712 milyon dolar seviyesine ulaştıklarını, bu başarıda gıda satın almasında kilit role sahip olan şeflerle kurdukları güçlü bağların itici güç olduğunu vurguladı.

Turkish Tastes Turquality Projesi kapsamında Amerika Aşçılar Federasyonu (American Culinary Federation – ACF) tarafından düzenlenen 2024 konvensiyonuna katıldıkları bilgisini veren Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Turkish Tastes Ambassador Kazım Gürel ise, etkinliğe 1300 kişinin katıldığını, 17 bin üst düzey şef üyesi olan Amerika Aşçılar Federasyonu üyesi şefler arasında otel, restoran, country club, distribütör ve diğer şirketlerde satın alma sürecine doğrudan etki eden çok sayıda kişi bulunduğuna dikkati çekti.

Etkinliğin açılış davetinde 1000 kişi için Turkish Tastes TURQUALITY Projesi kapsamındaki 6 sektörün ürünlerinden hazırlanan menülerle tadım aktiviteleri yapıldı. Bir gün süren fuarda Turkish Tastes standının büyük ilgi görürken, fuar alanında ürün ve tariflerin gösterimi için yer alan ana sahnede Executive Pasta Şefi Chrissy Jensen’in Türk Kuru meyvelerinden şeker kullanımını azaltarak hazırladığı tatlı tariflerinin etkinlikte beğeni kazandı. Ayrıca su ürünleri sektörünün parlayan yıldızı Türk somonu da bin 200 kişinin katıldığı öğle yemeğindeki menüde yerini aldı.