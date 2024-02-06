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TOBB Türkiye 100 Ödül Töreni, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.ANKARA (İGFA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) iş birliğinde gerçekleştirilen TOBB Türkiye 100 Ödül Töreni, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ödül töreninde yaptığı konuşmasında; "Bugün aramızda önemli bir konuğumuz var. Ticaret Bakanımız Ömer Bolat, sağ olsun, katılımıyla törenimizi onurlandırdı. Ticaret Bakanımızın, bu özel ve güzel günde bizimle birlikte olması, Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketlerine verdiği önemin de somut bir göstergesidir.

Değerli Bakanımız, akademik kimliğinin yanı sıra, özel sektörde de önemli görevlerde bulunmuş ve hep yanımızda durmuştur. Özel sektörün önünü açan pek çok düzenlemeyi hayata geçirdi, geçirmeye de devam ediyor. Burada olduğu gibi başarılı girişimcilerimizi öne çıkaran her olumlu işin yanında ve destekleyicisi olan Ticaret Bakanımıza, Türk özel sektörü adına teşekkür ediyorum.

6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde; vefat eden vatandaşlarımıza da bu vesileyle bir kez daha Allah’tan rahmet ve milletimize başsağlığı diliyorum.

Türkiye 100 listesi hazırlanırken, başvuran şirketlerin son 2 yıl, yani 2019-2021 arası ciro artış hızı, dikkate alındı. İşte bu şirketler, bu alanda müthiş bir başarı kaydetti. Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketinin, bu dönemdeki ortalama ciro büyümesi, yüzde 569.

Bu çok çarpıcı bir rakam. Çünkü Türkiye’deki milli gelir artışının 8 kat üzerinde bir performans gösterdiler. Yine aynı süre içinde, çalışan başı üretimlerini, yani verimliliklerini ise, ortalama yüzde 267 artırdılar. Ayrıca her biri ortalama 103 kişiye istihdam sağladı. 2019-2021 döneminde Türkiye 100 şirketlerinin istihdamı yüzde 49 arttı. Türkiye 100 şirketlerinin yüzde 71’i ihracat yapıyor. Tam 76 farklı ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Böylesine büyük başarılar gösteren ve Türkiye 100’e girmeye hak kazanan şirketlerimizle iftihar ediyor, hepsini yürekten kutluyorum.

Bu başarı elbette kendiliğinden gelmiyor. Buradaki şirketler, hem genç, hem yenilikçi, hem de sürdürülebilir şirketler. Türkiye 100 şirketlerinin yaş ortalaması yaklaşık 13 yıl. Türkiye 100 şirketleri herkesin bildiği işleri, çok farklı bir anlayışla yapıyorlar.

Dijital teknolojiyi çok iyi kullanıyorlar. Çalışanların eğitimine ayırdığı kaynağı masraf olarak görmüyor, buna büyük önem veriyorlar. Yüksek bir çevre bilinciyle ve sürdürülebilirlik anlayışıyla çalışıyorlar.

Burada çok önemli iki nokta var. Türkiye 100 listesinin bölgesel dağılımı da oldukça dikkat çekici. Listede 27 farklı şehrimizden şirketler var. Anadolu’nun yükselişi, burada da açık bir şekilde görülüyor.

Sektörler açısından da yine ilginç bir dağılım var. Listede bilişimden, makineye; toptan ticaretten, metal ürünlere; elektronikten, mühendisliğe kadar, 35 farklı sektörden şirketler bulunuyor.

Bu çeşitlilik aslında, ülkemizde her sektörde fırsatlar olduğunun; doğru iş modeliyle her sektörde başarının yakalanabileceğinin, en güzel ispatı. Türkiye 100 şirketleriyle ilgili analizlerin olduğu kitapçığı, tören sonunda dağıtacağız, ayrıca TOBB internet sitemizden de erişebileceksiniz.

TOBB olarak “Türkiye 100” programını 3 nedenle çok önemsiyoruz. Birincisi; Biliyorsunuz bizim kültürümüzde güzel bir söz var: “marifet iltifata tabidir”. İşte iltifatı en çok hak edenler, bu ülkenin zenginleşmesinde öncü rol üstlenen, vergi ödeyen, üreten, ihracat yapan ve istihdam sağlayan girişimcilerimizdir. Büyük başarılar elde edenleri, Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketini takdir etmek, onlara teşekkür etmek istiyoruz.

İkinci olarak; iyi yönetilen, geleceği parlak olan bu şirketlerin, önünün daha fazla açılmasını, daha fazla büyümelerini istiyoruz. İşte bunun için, Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketini herkese tanıtıyoruz. Yatırımcıya ve müşteriye daha kolay ulaşmalarını sağlıyoruz. Sadece yurt içinde değil, yurt dışında da aktif olmalarını, ihracat yapmalarını istiyoruz. Bunun için destek oluyoruz.

Bu işe önem vermemizin üçüncü nedeni ise; Bu çağda zenginleşmenin, kalkınmanın anahtarı girişimcilik. Bizim de daha fazla girişimciye ihtiyacımız var. Biliyorsunuz girişimcilik bir heves işi. İşte Türkiye 100 yarışmasıyla, girişimci rol modellerimizin sayısı artsın istiyoruz. Buradaki her şirket, yeni girişimcilere örnek olsun istiyoruz. Bütün gençlerimizin, kadınlarımızın, bu başarı hikâyelerini duymalarını istiyoruz. Duysunlar ki, onlar da girişimci olmaya daha fazla heves etsinler.

Türkiye 100 programına başvurmuş, ancak ilk 100 arasına girememiş şirketlerimize de seslenmek istiyorum. Sizler 2019-2021 dönemindeki ortalama % 186 büyüdünüz. Bu başarılarından dolayı bu şirketlerimizi de tebrik ediyorum. Listeye giremedim diye asla üzülmeyin, gelecek yılın programını yakın zamanda duyuracağız. Oraya mutlaka başvurun.

Sözlerime son verirken, şunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Türk iş dünyası olarak bu zamana kadar pek çok zorlu süreçten geçtik. Kamu-özel sektör el ele vererek, tüm bu sıkıntılı dönemleri aşmayı başardık. Bu yüzden asla karamsarlığa kapılmamalıyız, zor şartlar karşısında yılmamalıyız. Çünkü girişimci karamsar olmaz, hep umut ve heyecan dolu olur. Türk özel sektörü olarak diyoruz ki, dün yapabildiysek, bugün de yapabiliriz.

Türkiye’nin dünyanın en büyük ekonomileri arasında yerini almasını ve lider ülke haline gelmesini, hep birlikte çalışarak sağlayacağız. Ülkemizin gururu olan şirketlerimizin kurucularını, yöneticilerini ve çalışanlarını bir kez daha kutluyorum. Sizlerle iftihar ediyorum. Bu ödülün şirketinizin büyümesine destek olmasını ve başarılarınızın devamını diliyorum. Sayın Bakanımıza, törenimize katıldıkları için tekrar teşekkür ediyorum. Sizleri saygıyla selamlıyorum, yolunuz açık olsun.

Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketin temsilcilerine ödüllerini takdim etti.

Söz konusu listede ilk sırada, AFM Gıda Kimya İthalat İhracat Ticaret Ltd.Şti., ikinci sırada Tobıo Novelfarma İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ, üçüncü sırada Ada İnşaat Mermer Maden Nakliye Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. yer aldı.