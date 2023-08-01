Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Türkiye birinciliği ile taçlanan "At Arabaları Triportere Dönüşüyor" projenin diğer belediyelere ve tüm Türkiye’ye örnek gösterildiğini söyledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın destekleriyle Keşan Belediyesi tarafından hayata geçirilen “At Arabaları Triportöre Dönüşüyor” bu yıl 9’ncusu gerçekleştirilen Yılın Yerel Yöneticileri töreninde kendi kategorisinde Türkiye birinciliği aldı.

Kayseri’de düzenlenen ödül töreninde konuşan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Türkiye birinciliği ile taçlanan projenin diğer belediyelere ve tüm Türkiye'ye örnek gösterildiğini söyledi.

"Kendi kategorisinde Türkiye birinciliği alan çevre, istihdam ve can dostu odaklı projemiz ile Keşan'ımızı bir kez daha gururlandırdık" diyen Başkan Helvacıoğlu, "Türkiye 1.’si olan triportör projemiz Kayseri'de ödüllendirildi. Bu gurur tüm Keşan’ımızın. Türkiye birinciliği ile taçlanan projemiz diğer belediyelere ve tüm Türkiye’ye örnek gösterildi. İstihdam, çevre ve can dostu odaklı ‘At Arabaları Triportörlere Dönüşüyor’ projemiz ile zirvedeyiz. Projemize destek olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza, AK Parti Edirne Milletvekilimiz Fatma Aksal’a, AK Parti İl Başkanımıza, AK Parti İlçe Başkanımıza ve Cumhur İttifakımıza teşekkür ederim" diye konuştu.