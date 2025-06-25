Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lahey’deki NATO Zirvesi’nde ABD Başkanı Trump ile görüşerek, savunma sanayii iş birliği ve 100 milyar dolarlık ticaret hedefini masaya yatırdı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi için bulunduğu Lahey’de, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin enerji, yatırım ve özellikle savunma sanayii alanlarında büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Savunma sanayiindeki iş birliğinin güçlendirilmesinin, iki ülke arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmayı kolaylaştıracağını belirtti.

Erdoğan, Trump’ın çabalarıyla İsrail-İran arasında sağlanan ateşkesten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu ateşkesin kalıcı olmasını temenni etti. Gazze’de yaşanan insani trajedinin bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini ifade eden Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşının barışçıl yollardan çözümü için yakın diyaloğun önemine dikkat çekti.

İki lider, NATO’nun önde gelen müttefikleri olarak, İttifakın caydırıcı gücünü artırmak için atılacak adımların kritik olduğunu vurguladı.