Türkiye Ağaç Platformu Genel Başkanı İsmail Hakkı Uzuntaş, sektörde eleman sıkıntısının had safhada olduğunu belirterek, fabrikaların iş ilanlarına cevap alamamasından yakındı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Ağaç Platformu (TAP) Genel Başkanı İsmail Hakkı Uzuntaş, vasıflı ve vasıfsız eleman sıkıntısı her geçen gün arttığına dikkati çekerek, fabrikaların bu durumdan şikayetçi olduğunu belirtti.

"Robotlar çalışıyor insanlar işsiz kalacak diye konuşurken,geldiğimiz noktada fabrikalar eleman sıkıntısı yüzünden kapasite düşürüyor" diyen TAP Genel Başkanı Uzuntaş, gençlerin masa başı iş arıyor olmasının üretim sektörünü daha vahim bir duruma sürüklediğini öne sürdü.

Sağlıktan inşaata, mobilyadan otelciliğe tüm sektörler bu sıkıntıdan müzdarip olduğunu kaydeden Uzuntaş, "Reel sektörün çalışan bulamamasının nedenlerinden birinin de kamunun uyguladığı ücret politikası olduğunu savunuyorum. Çok düşük karlılık oranlarıyla faaliyet gösteren özel sektörümüzün ücretleri kamudaki bazı pozisyonların gerisinde kalıyor. İş arayanların beklenti düzeyindeki yükseklik de ne yazık ki ülkemiz gerçekleriyle örtüşemiyor. Özellikle sığınmacıların üretimde istihdam edilmesi bu aşamada çok önemli" diye konuştu.