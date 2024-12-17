Türkiye ile Azerbaycan arasındaki transit geçiş belgesi kotası 100 bin adete yükseltildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, iki ülkenin de dijital entegrasyonunun sağlandığını ve elektronik geçiş belgesi kullanımının başladığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye-Azerbaycan Kara Ulaştırması Karma Komisyonu (KUKK) Toplantısının, gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakan Uraloğlu, Türkiyeden Azerbaycan'a yapılan ihracatın yüzde 81inin karayolu ile gerçekleştirildiğini belirterek, taşımacılığın ve ticaretin geliştirilmesi adına ortak çalışmaların süreceğini ifade etti.

TRANSİT GEÇİŞ BELGESİ KOTASI 100 BİNE YÜKSELTİLDİ

Türkiye-Azerbaycan Kara Ulaştırması Karma Komisyonu toplantısında önemli kararın alındığını kaydeden Uraloğlu, Karayolu taşımacılığında kullanılan geçiş belgelerinde son yıllarda önemli artış sağladık. Transit geçiş belgesi kotası 35 binden 100 bine yükseltildi. Toplam geçiş belgesi sayısı da 180.500e ulaştı. Bu adımla karayolu taşımacılığında verimliliği artırarak ticaretin hızlanmasına olanak tanımayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Türkiye ve Azerbaycan arasında dijital entegrasyonun sağlandığını ifade eden Bakan Uraloğlu, "Ülkelerimiz arasında elektronik geçiş belgesi kullanımı da başladı. Deneme amaçlı yapılan seferde elektronik geçiş belgesi düzenlenen ilk Türk taşıtı 14 Aralık 2025 tarihinde Azerbaycana giriş yaptı. Böylece, Özbekistandan sonra Azerbaycan ile de elektronik geçiş belgesi kullanımına başlanmış oldu" dedi.

Elektronik Geçiş Belgesi Kotası Belirlendi

Bakan Uraloğlu, elektronik geçiş belgesi kotasının transit taşımalar için 15 bin ikili taşımacılık için ise 500 adet olarak belirlendiğini açıkladı. Uraloğlu, Entegrasyon çalışmaları ilerledikçe, fiziki belgeler için belirlenen kotaların elektronik belgeye dönüştürülmesi kararı alındı. dedi.