Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bangladeş Halk Cumhuriyeti Geçici Hükûmet Başdanışmanı Muhammed Yunus ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bangladeş Halk Cumhuriyeti Geçici Hükûmet Başdanışmanı Yunus ile telefonda görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan görüşmeye göre Bangladeş’te gerçekleşen sel felaketi, Türkiye ile Bangladeş ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Bangladeş’teki sel felaketinden duyduğu üzüntüyü iletirken hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına sabır dileklerini de belirtti.

Türkiye’nin her zaman olduğu gibi felaketle mücadelede ve yaraların sarılmasında Bangladeş halkının yanında olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Bangladeş’in iş birliğini her alanda geliştirmeye devam ettiğini söylerken geçici hükûmet tarafından düzenlenecek seçimlerin Bangladeş halkı için hayırlara vesile olması temennisini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Muhammed Yunus’a yeni görevinde başarılar diledi.