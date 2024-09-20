Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tokat’ta sivil toplum kuruluşları üyeleri ve kanaat önderleri buluşmasında konuştu.TOKAT (İGFA) - TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tokat’ta sivil toplum kuruluşları üyeleri ve kanaat önderleri buluşmasında konuştu.

“TBB’NİN YENİ DÖNEMİ İÇİN ‘İMTİYAZ DEĞİL, ADALET; MENFAAT DEĞİL, HAKKANİYET’ DİYEREK YOLCULUĞUMUZU DEVAM ETTİRİYORUZ”

Tokat’ta, TBB ve İBB Başkanı sıfatlarıyla bulunduğunu aktaran İmamoğlu, liyakatli, imtiyazsız, hakkaniyetli bir yoldan yürümeyi kendilerine şiar edindiklerini belirterek, "Görev aldığımız her alanda da bu meseleyi, bu kavramları terk etmeden, asla bırakmadan, amasız, fakatsız bırakmadan… ‘Şöyle oldu da böyle oldu da…’ Asla! Bu kelimeler, kutsal. Bu kelimeler, bu sıfatlar, bunları yapmak, yerine getirmek milletimizi de huzurlu kılacak. Bunun da farkındayız. Onun için bu liyakatli, imtiyazsız ve hakkaniyetli bir yoldan yürüme meselesi, bizim en önemli şiarımız. Bu yüzden, tıpkı İBB’de olduğu gibi, TBB’nin yeni dönemi için de ‘imtiyaz değil, adalet; menfaat değil, hakkaniyet’ diyerek yolculuğumuzu, hepinizin huzuruna gelirken devam ettiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Toplantının başlığının “Daha iyi bir gelecek, yerelden gelecek” olduğunun altını çizen Başkan İmamoğlu, “Yerelde güçlenemeyen, yerelde gücünü ortaya koyamayan, yerelde kuvvetli olamayan; yereldeki demokrasiden tutun iş birliğine, tarımdan eğitime, adaletten tutun birbiriyle olan komşuluk ve vatandaş duygusu ilişkisine, birliğe, beraberliğe… Yerelden bunu inşa ettiğimiz zaman, inanın o memleketin gücü çok daha büyük olacaktır, bu devleti, milleti güçlendirecektir. O zaman biz, daha emin bir biçimde geleceğimize bakar olacağız” dedi.

Öte yandan İstanbul'da Beyoğlu Belediyesi’nin valilik ve kaymakamlık marifetiyle Kasımpaşa’daki ek hizmet binasından çıkartılmak istenmesine tepki gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Seçimden birkaç ay önce, 2-3 ay önce bitirdikleri bir kışlayı, devletin bir kurumunun bitirdiği bir kışlayı, -o zaman orası AK Partili bir belediye- diyor ki, ‘Sen şu kapıya belediyenin tabelasını as, buranın 1600 metresini sen kullan. Şu tarafa da kaymakamlığın tabelasını kaymakam, sen as. Burayı da kaymakamlık kullansın.’ Seçimde millet oy kullanıyor. Şimdi orada CHP’li bir belediye var. 15 gündür, gece-gündüz, ‘Bugün geleceğiz, yarın geleceğiz. Çıkın, terk edin… Yahu seçimden 2 ay önce tabela asmışsın! Bakın; bu bile bir iktidarın gitmesine sebeptir arkadaşlar. Buradan söylüyorum; siyasi ömrüm ne olur, makamım ne olur bilmem. Benzeri bir davranışı, benim partilim birisi yapsın, onun karşısına gidip dikilmeyen Ekrem İmamoğlu namerttir” diye konuştu.