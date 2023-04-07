Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından, bin 391 belediyenin personeline yönelik olarak verilen “Belediye Akademisi” eğitimleri; Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yeniden başladı.ANKARA (İGFA) -Türkiye Belediyeler Birliğinin koordine ettiği ve bünyesinde belediyecilik alanına ilişkin birçok disiplinde eğitimlerin yer aldığı “Belediye Akademisi” 2 aylık aranın ardından eğitimlerine yeniden başladı.

Türkiye’nin bin 391 belediyesinin personeline yönelik olarak sağlanan eğitim hizmetlerine, 6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ara verilmişti. Kısa süreli aranın ardından ilk eğitim, “Taşınır Mal Yönetimi” başlıklı interaktif ders ile gerçekleştirildi. Düzenlenen eğitimler ile belediye personellerinin mesleki formasyonlarına katkı sağlanması ve vatandaşlara nitelikli iş ve hizmet üretilmesi hedefleniyor.

NİSAN’DA 20 FARKLI BRANŞTA EĞİTİM VERİLECEK

Uzman eğitmen kadrosuyla hizmet veren Belediye Akademisinde Nisan ayı boyunca gerçekleştirilecek 20 farklı eğitim programına başvurular başladı.

Eğitimleri başarıyla tamamlayan katılımcılara E-Devlet onaylı sertifikaların verildiği Belediye Akademisi eğitimlerine egitimbasvuru.tbb.gov.tr adresinden başvuru yapılabiliyor.