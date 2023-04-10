Türkiye Beyazay Derneği Kocaeli Şube Başkanı Furkan Uğur Eşitti, milletvekili aday listeleri ile ilgili çarpıcı bir basın açıklaması yayımladı.KOCAELİ (İGFA) - Hayatın her alanında olmaya çalışarak, toplumdan kendilerini soyutlamamak için mücadele verdiklerini ifade eden Türkiye Beyazay Derneği Kocaeli Şube Başkanı Furkan Uğur Eşitti, engellilerin vatandaşlar tarafından yeterince tanınmadığı için birçok problemle karşı karşıya kalındığını, çözümünün ise siyasette, hak temelli mücadeleler vererek aramaya çalıştıklarını söyledi.

14 Mayıs’ta yapılacak olan milletvekili seçimi ile ilgili birçok arkadaşımız çeşitli partilerden milletvekili aday adayı olduğunu ancak siyasi partilerin, Cumhur ve Millet İttifakı'nın engelli vatandaşlara kör ve sağır olmasını anlayamadklarına vurgu yapan Başkan Furkan Uğur Eşitti, "Henüz seçime bile girmemiş, ne kadar oy alacağı belli bile olmayan siyasi partilerin adayları önemli şehirlerde seçilecek yerlerden aday gösteriliyor. Fakat Türkiye’de 12 milyon oranında engelli var! İçimizde mühendisi, doktor, öğretmeni, memuru, avukatı var. Temsil yeteneği üstdüzey arkadaşlar var.Savunduğu ideolojileri en üst perde de dillendirebilecek, meramını anlatabilecek yetenekli arkadaşlarımız var. Fakat bunların hiçbirisi milletvekili listelerinde yer bulamadı. Sandığa giderken engelli vatandaşlar olarak bunları görmezden gelmeyeceğiz" diye konuştu.

FARKLI METOTLA ADAYLARIMIZI HAZIRLAYACAĞIZ

Siyasi partilerin içerisinde duyarlı, kendilerini anlamaya çalışan ve destek olan büyükleri olduğunu ancak bu duyarlılığın temsil etmeye yetmediğini ifade eden Eşitti, "Çünkü bizim sorunlarımızı, bizden başkası tam manasıyla bilemez, çözüm önerileri getiremez. Bu yüzden Meclis’te engelli milletvekili sayısının fazla olmasını istemek, Türkiye’mizim gelişimine katkı bulunmanın sorunlara asgariye indirmenin başka bir adıdır. Tüm milletvekili adaylarına başarılar diliyorum, bundan sonraki seçimlerde daha farklı bir metotla, seçimlere engelli milletvekili adaylarını hazırlamak için şimdiden çalışmaya başlayacağımızın kamuoyu tarafından bilinmesini istiyorum" dedi.