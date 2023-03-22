Türkiye'nin bilgi toplumuna dönüşebilmesi için gerekli altyapının oluşturulmasına katkıda bulunmak, bilimsel araştırma ve geliştirme etkinlikleri gerçekleştirmek ve özellikle yeni teknolojilerin sosyal ve ekonomik yaşam üzerine etkilerini inceleyip nitelikli ve saygın paydaşlarla birlikte projeler üretmek ve uygulamalarını sağlamak amacıyla çalışmalar yürüten Türkiye Bilişim Vakfı'nın (TBV) genel kurul toplantısını gerçekleştirdi.

TBV'nin 2023-2025 çalışma dönemi yönetim ve denetim kurulu üyelerinin belirlendiği toplantıda; vakfın dönem faaliyetleri, eğitim projeleri, ödül programları, rapor çalışmaları, AB Fonlarıyla yürütülen projeler ve platformlar değerlendirildi.

TBV Başkanı Faruk Eczacıbaşı, son yıllarda ağır kırılımlar yaşadıklarını belirterek, "FED faizleri artırarak, hükümetimiz faizleri indirerek ekonomik kırılımlar yarattılar. Teknolojide de kırılımlar yaşadık: Metaverse, Cripto, NFT, DAO'LAR ve en son yeni oyuncağımız ChatGPT oldu. Fakat en kötü kırılımı depremle yaşadık. Kırılımlar karanlık taraflarıyla, kontrol edilemeyen gri alanlarıyla birlikte geliyor. Gittikçe kontrolün elden kaybolduğunu görüyoruz" diye konuştu.

TBV'nin ekibinin yeni dönemde gençleştiğini ifade eden Faruk Eczacıbaşı, yeni yol arkadaşlarına teşekkür etti.

Faruk Eczacıbaşı başkanlığındaki TBV'nin 2023-2025 çalışma dönemi yönetiminde şu isimler yer aldı:

Bülent GÖNÇ, Ayşe Ufuk AĞAR, Rahmi AKTEPE, Murat ALSAN, Burak AYDIN, Yasin BECENİ, Berrin BENLİ, Prof. Dr. Kemal CILIZ, Dr. İzel Levi COŞKUN, Prof. Dr. Altan ÇAKIR, Hande ÇİLİNGİR, Berç ÇUBUKÇİYAN, Barış ERDEMİR, Dr. R. Erdem ERKUL, Melih Murat ERTEM, Atakan FOÇA, Özgür GÜNERİ, Emrehan HALICI, Ahmet HANÇER, Erman KARACA, Barış KARAKULLUKÇU, Levent KIZILTAN, İlker KURUÖZ, Ahmet ÖNGÜN, Mert ÖZGÜR, Barış ÖZİSTEK, Can SELÇUKİ, Ahmet Ussal ŞAHBAZ, Tolga ULUTAŞ, Serdar URÇAR, Prof. Dr. Dicle YURDAKUL, Ceren ZEYTİNOĞLU.