Dünya’nın en büyük ithalat fuarı ve Çin’in en prestijli fuarlarından biri olan Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE), 2024 yılında da önemli iş bağlantılarına sahne oldu. Çin Uluslararası İthalat Fuarı başarılı geçti.İZMİR (İGFA) - Türkiye Milli Katılım organizasyonu, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) liderliğinde gerçekleştirilirken, Türkiye’den 15 firma fuara katılım sağladı. Bu firmaların 13’ü gıda sektöründe faaliyet gösterirken, diğer iki firma farklı sektörlerde Türkiye’yi temsil etti.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Çin Uluslararası İthalat Fuarı, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından bizzat planlanan, önerilen ve teşvik edilen önemli bir etkinlik olduğunu belirterek, Fuarın açılışı Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı Li Qiang’ın katılımı ile gerçekleştirildiğini, 129 ülkeden 3 bin 496 katılımcı fuarda yer aldığını söyledi.

Fuarda standı Nanjing Belediye Başkanı ile Yiwu Belediye Başkan Yardımcısının ziyaret ettiğini ifade eden Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan, “Daha önce İzmir’I ziyaret eden ve çok iyi izlenimlerle ayrıldığını belirten Nanjing Belediye Başkanı ile önümüzdeki aylarda İzmir ile kardeş şehir protokolünün imzalanması için bir ziyaret gerçekleştireceğimizi ilettik. Ayrıca Yiwu Belediye Başkan Yardımcısı, İzmir’I ve Ege Bölgesi’ni çok merak ettiklerini Yiwuli vatandaşlara buralara turistik seyahat düzenlemeleri için teşvik edeceğini belirtti.” diye konuştu.

Fuar sırasında bir çok kurumla görüşmeler gerçekleştirildiğini, Export Bahrain kurumu ile “Mutabakat Zaptı” imzalandığını açıklayan Başkan Ertan, EİB üyeleri arasında ticaret hacminin geliştirmesinin hedeflendiği “Mutabakat Zaptı” ile firmaların Bahreyn’e olan ihracatının artırılmasını hedeflendiğini söyledi.

Bu arada Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, “Fortune 500 listesinde yer alan 297 firmanın fuarda stantı vardı.

CIIE 2024 katılımcıları tarafından, bir önceki yıla göre %2 artışla, toplamda 80,1 milyar dolar değerinde iş bağlantısı gerçekleştirildi. Fuar süresince wechat hesabımızdan katılımcı firmalarımız ve fuar sırasında gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimiz ile ilgili paylaşımlar yapıldı. 7 ve 8 Kasım tarihlerinde yapılan canlı yayınlar 1 milyon kişi tarafından takip edildi.