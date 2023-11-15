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Hem Türkiye, hem de devasa bir hacime sahip dünya bebek ve çocuk ürünleri sektörü hız kesmeden büyümesini sürdürüyor.İSTANBUL (İGFA) - Resmi verilere göre sadece geçtiğimiz yıl, Türkiye’de 1 milyonun üzerinde bebek doğdu. Bu da, kıyafetten bakım ürünlerine, mobilyadan oyuncağa kadar, milyonlarca liralık alışverişi beraberinde getirdi.

Bu alanda 30 yılı aşkın süredir bölgesinin en büyük uluslararası ihtisas fuarı olan CBME Türkiye, 13 – 16 Aralık tarihlerinde 41. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Dünyanın en büyük ve en uzun soluklu uluslararası bebek ve çocuk ürünleri fuarlarından CBME Türkiye’nin, 41. kez, sektörünün buluşma adresi olacağını söyleyen Fuar Direktörü Hatice Dinçer, “Türkiye nüfusunun yüzde 26,9'unu çocuk nüfus oluşturuyor. Neredeyse her üç kişiden birisi bebek veya çocuk. Dolaysıyla bebek ve çocuk ürünleri imal eden yurt içi ve yurt dışı firmalar açısından ülkemiz, önemli bir pazar. Bu sektöre ilham olacak, çoğunluğu yerli üretim binlerce yeni tasarımı, dünyanın dört bir tarafından doğrudan satın almacı profesyonellerle fuarımızda buluşturacağız” dedi.