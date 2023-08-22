Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye - Ermenistan maçının genel bilet satışlarının başladığını duyurdu.İSTANBUL (İGFA) -A Millî Takımımızın, 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri D Grubu'nda 8 Eylül Cuma Günü saat 21:45'te Eskişehir Yeni Stadyumu'nda Ermenistan ile oynayacağı maçın genel bilet satışları başladı.

TFF'den yapılan duyuruya göre biletler www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan, Passolig Kart ve Kağıt Bilet olarak satın alınabilecek.

Passo dışında farklı sitelerden alınan biletler hususunda sorumluluk kabul edilmeyecektir.

Türkiye-Ermenistan maçının bilet fiyatları 200, 300 ve 400 TL olarak belirlendi.