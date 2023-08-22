Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye - Ermenistan maçının genel bilet satışlarının başladığını duyurdu.İSTANBUL (İGFA) -A Millî Takımımızın, 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri D Grubu'nda 8 Eylül Cuma Günü saat 21:45'te Eskişehir Yeni Stadyumu'nda Ermenistan ile oynayacağı maçın genel bilet satışları başladı.

TFF'den yapılan duyuruya göre biletler www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan, Passolig Kart ve Kağıt Bilet olarak satın alınabilecek.

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Passo dışında farklı sitelerden alınan biletler hususunda sorumluluk kabul edilmeyecektir.

Türkiye-Ermenistan maçının bilet fiyatları 200, 300 ve 400 TL olarak belirlendi.