Yapılan son tahminlere göre Türkiye geneli parçalı ve çok bulutlu gözüküyor. Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Zonguldak, Bartın, Sinop, Karabük, Kastamonu, Hatay çevreleri, Antalya'nın doğu, Mersin'in batı ilçelerinde yağış bekleniyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü 19 Kasım Salı gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Yapılan son tahminlere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği belirtildi.

Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Zonguldak, Bartın, Sinop, Karabük, Kastamonu, Hatay çevreleri, Antalya'nın doğu, Mersin'in batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin edildi.

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilirken, rüzgarın ise genellikle güney, Marmara'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.