Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde etkili olması beklenen sağanak yağış ve fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.ANKARA (İGFA) - Yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye’nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava beklenirken; İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kastamonu, Karabük ve Sinop çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Amasya, Tokat, Bayburt, Artvin, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli; Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Meteoroloji, sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin altında, batı kesimlerde ise normaller civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği; Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ve Adıyaman çevrelerinde ise kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde etkili olacağı bildirildi. Bu bölgelerde çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji yetkilileri, vatandaşların güncel hava durumu bilgilerini takip etmelerini ve özellikle riskli bölgelerde yaşayanların gerekli önlemleri almalarını öneriyor.