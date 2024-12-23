Haftanın ilk hava tahmin raporuna göre; Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu Marmara'nın batısı, Ege (Afyonkarahisar hariç), Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Iğdır ve Van hariç), Güneydoğu Anadolu ile Yalova, İstanbul, Karaman ve Çorum çevrelerinin yağışlı geçmesi bekleniyor. Meteoroloji, yurdun çeşitli noktaları için vatandaşları uyardı.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Aralık Pazartesi gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Yapılan son tahminlere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kıyılarda yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksekleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin edildi.

Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Antalya’nın doğusu ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli yağışlar beklenirken, rüzgarın Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği bildirildi. Türkiye'nin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında ise çığ tehlikesi olması tahmin edildi.

HAFTANIN İLK UYARILARI...

Öte yandan haftanın ilk gün raporunda Meteoroloji'den de 4 ayrı uyarı geldi.

Buna göre Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Antalya’nın doğusu ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli yağışlar, Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar vb olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Ayrıca yurdun doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiği, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan dolayı vatandaşlar dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıldı.