Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, geçtiğimiz yıl ekim ayı sonunda başlayan Marmara Denizi'ndeki müsilajın 1,5 ay gibi kısa sürede Marmara'yı kapladığını ifade ederek, Türkiye'nin gündeminin değişmesine rağmen Marmara'daki müsilajın 4 aydır değişmeyen gündem olduğunu söyledi.BURSA (İGFA) - Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim üyesi ve Müsilaj Bilim ve Teknik Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, Marmara Denizi'nin 4 aydır gündeminde olan müsilaj sorunu ile ilgili dikkat çeken yeni bir paylaşımda bulundu.

Bir ay önce gündemi tamamen kaplayan konuların bugün neredeyse hatırlanmadığına vurgu yapan Prof. Dr. Sarı, Marmara Denizi’nin değişmeyen tek bir gündeminin halen sorun olarak önünde ve gündeminde olduğunu belirtti. "Ekim ayı sonunda başlayan müsilaj, bir buçuk ay gibi kısa sürede bütün Marmara’yı kapladı hatta Kuzey Ege’ye sarktı" diyen Prof. Dr. Sarı, "Ocak ayından beri Marmara Denizi’nin yüzeyden 30 m derinliğe kadar olan su kolonu ile Kuzey Ege’nin Bozcaada, Gökçeada çevreleri ve Saroz Körfezi müsilajla kaplı. Marmara Denizi’ni saran müsilajdan kurtulmanın tek yolu denizle kurduğumuz yanlış ilişkiyi değiştirmekten geçiyor" dedi.

İklim değişikliğine bağlı deniz yüzeyi sıcaklıklarının arttığına vurgu yapan Sarı, astımlı bir çocuğa benzeyen Marmara Denizi’nin orijinal yapısını da değiştirmek mümkün olmadığını ifade ederek, "Müsilajsız Marmara istediğimize göre tek çare, denize arıtmadan boca ettiğimiz tüm atıkları vakit kaybetmeden durdurmak! Çalışmayan arıtma tesislerini çalışır hale getirmek, her birinin yeri yurdu belli sanayi kuruluşlarını denetlemek bu kadar zor olmasa gerek. Marmara Denizi çevresinde yaşayanlar olarak bir litre bile kimyasal kullanımını azaltarak, bireysel olarak denizin iyileşmesine yardımcı olabiliriz. Lütfen balıkların, yengeçlerin, mercanların, pinaların, deniz çayırlarının evi olan Marmara Denizi’ni kurtarmak için işbirliği halinde bir an önce harekete geçelim" çağrısında bulundu.