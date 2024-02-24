Dünya’nın en büyük doğal taş tedarikçisi konumunda olan Türkiye, yıllık 1,5 milyar dolarlık doğal taş ithalatıyla üst sıralarda yer alan, dünyanın her tarafında büyük müteahhitlik projelerine imza atan Güney Kore pazarında konumunu güçlendirmek için başarılı bir pazarlama faaliyetine imza attı.İZMİR (İGFA) - Türkiye ile Güney Kore arasında tarihi dostluk bağlarının doğal taş sektöründe ticaret köprüsüne dönüşmesi için çaba gösteren Türkiye’de doğal taş ihracatının lideri Ege Maden İhracatçıları Birliği, 21-24 Şubat tarihlerinde Seul’de düzenlenen Korea Build Week 2024 KINTEX Fuarı’na 10 firmayla katılarak güzel iş birliklerinin kapısını açtı.

GÜNEY KORE PAZARINDA ÇALDIĞIMIZ MAYA TUTTU

Türk doğal taş sektörü olarak Güney Kore pazarına önümüzdeki yıllarda daha fazla yoğunlaşacaklarını anlatan Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, fuar sürecinde Güney Koreli ithalatçılar, mimarlar, tasarımcılar, iç mimarlar ve KİNTEX Fuarı organizatörü Messe Esang firmasının ilgisinin Güney Kore pazarıyla ilgili doğru bir karar verdiklerine olan inançlarını pekiştirdiğini, Güney Kore pazarında çaldıkları mayanın tutacağını özellikle projelerde Türk doğal taşlarının kullanımının artacağı bir ortam olduğunu gördüklerini dile getirdi.

Güney Kore’de sadece fuar katılımı yapmadıklarını, Güney Kore Uluslararası Müteahhitler Birliği, Kore Doğal Taş Birliği, Kore İthalatçılar Birliği ile çok verimli toplantılar yaptıkları bilgisini veren Alimoğlu, “Güney Kore’de çok faydalı bir hafta geçirdik. Fuar sırasında çok sayıda ziyaretçiyle firmalarımız iş görüşmeleri gerçekleştirdi. 2025 yılından itibaren çok daha yoğun bir katılımla KİNTEX Fuarı’nda yerimizi almak için çalışmalarımıza başladık. Bu pazarlama çalışmalarıyla maden sektörümüzün 2023 yılında yaşadığı kan kaybını sona erdirmek istiyoruz. Maden sektörümüzün toplamda 6,5 milyar dolar, doğal taş sektöründe 2 milyar dolar barajını aşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

KİNTEX Fuarı kapsamında Güney Koreli ithalatçılar, mimarlar, tasarımcılar, iç mimarların davetli olduğu bir kokteyl düzenlediklerini aktaran Alimoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Kokteyle gelen konuklara QR koduna yerleştirdiğimiz formu dolduran konuklara doğal taş bileklik hediye ettik. Bu sadece Güney Kore’de hedef kitlemizdeki insanların iletişim datalarını toparladık, önümüzdeki süreçte yeni iş birliklerinin zeminini oluşturduk.”

TÜRK DOĞAL TAŞLARI HER ZAMAN MODA

KİNTEX Fuarı sırasında; Türk Doğal Taşlarını ve 2024 yılında doğal taş sektöründeki trendleri Güney Koreli sektör paydaşlarına aktarmak için “Turkish Natural Stones and 2024 Natural Stone Trend Seminar” isimli semineri gerçekleştirdiklerini dillendiren Başkan Alimoğlu, “Türkiye’nin Seul Ticaret Müşaviri Ayşe Ferdağ Tekin, EMİB Yönetim Kurulu Üyesi Halilullah Kaya ve EMİB Tanıtım Komitesi Üyesi Oben İnceler Türk doğal taşlarının çeşitliliği, renk ve desen zenginliğiyle dünyada her yıl moda olan doğal taşlarla ilgili ihtiyaca cevap verebilir konumda olduğunu, Türk doğal taş sektörüyle çalıştıkları takdirde güçlü ve uzun soluklu iş birliklerinin tesis edileceğini anlattılar. Verimli bir seminer oldu. Günümüzde 7 milyon dolar ihracat yaptığımız Güney Kore’ye gerek fuar, gerek seminer, gerekse tarihi bağlar sayesinde kısa vadede 100 milyon dolar ihracat hacmine ulaşabileceğimiz izlenimi edindik” şeklinde konuştu.

ALİMOĞLU; “TÜRKİYE’DEN DOĞAL TAŞ ALIMI İÇİN İŞTAHLILAR”

Güney Kore’nin Çin’e yakınlığı nedeniyle doğal taş ithalatının üçte ikisini Çin’den yaptığı bilgisini veren Ege Maden İhracatçıları Birliği TİM Delegesi Burak Alimoğlu, KİNTEX Fuarı’nda görüştükleri Güney Koreli mermer ithalatçılarının Çin’e yakın olmalarına rağmen Türkiye’den direkt alım yapma konusunda iştahlı olduklarını vurguladı. Alimoğlu, “Toptan satış konusunda bir potansiyel var ama proje bazlı işler için zengin potansiyele sahip bir pazar. Güney Kore pazarına yoğunlaştığımızda sonuç alacağımız ortaya çıktı” şeklinde konuştu.

“BUNDAN SONRAKİ GÜNEY KORE PROJELERİNDE DAHA FAZLA TÜRK DOĞAL TAŞLARI KULLANILACAK”

“Turkish Natural Stones and 2024 Natural Stone Trend Seminar”inde Kore İç Mimarlar ve Tasarımcılar Birliği başkanı Huh Hyouck ile bir araya geldiklerini ifade eden EMİB Tanıtım Komitesi Üyesi Oben İnceler, “Sunumumuzu en ön sırada izledi. Ayrıca Yonsie Üniversitesi ve Hongik Üniversitesi Mimarlık ve Endüstriyel Tasarım bölümlerinden 2’si profesör 5 akademisyen ile Türk doğal taşlarının projelerde değerlendirilmesinin yollarını açmak adına görüşme ve fikir alışverişinde bulunduk. Güney Kore’deki projelerde önümüzdeki süreçte çok daha fazla Türk doğal taşlarının kullanılmasının zeminini oluşturduk” dedi.

Türkiye’nin Seul Büyükelçisi Murat Tamer, KİNTEX Fuarı’nın ikinci günü Türkiye pavyonunu ziyaret etti, Türk firmalarının stantlarını tek tek gezen Tamer, Güney Kore pazarıyla ilgili kritik bilgileri Türk firmalarıyla paylaştı. Türkiye’nin Seul Ticaret Müşaviri Ayşe Ferdağ Tekin, fuar öncesinde STK ziyaretlerinde ve fuar süresince Türk heyetine eşlik etti.

21-24 Şubat 2024 tarihleri arasında Güney Koreli ithalatçılarla ikili görüşmeleri yapan Türk firmalarının yetkilileri, Güney Koreli iş insanlarını 17-20 Nisan 2024 tarihlerinde İzmir’de düzenlenecek İzmir MARBLE Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı’na davet ettiler.