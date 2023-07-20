Ankara’da Gençlik Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen U/13 Kadınlar Güreş Şampiyonası’ndan Edirne’yi temsilen katılan Süloğlu Güreş Takımı sporcularından Ela Toprakçı Türkiye Şampiyonu oldu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 17-18 Temmuz tarihlerinde Ankara’da 41 ilden 366 sporcunun katılımıyla gerçekleşen U13 Türkiye Bayanlar Güreş Şampiyonasında Süloğlu’ndan katılan Ela Toprakçı 36 kg’da Türkiye Şampiyonu olarak ilçesine ve Edirne iline büyük bir gurur yaşattı.

Yapılan şampiyona ile ilgili açıklama yapan Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, "Güreşçilerimiz güreşin her dalında bizleri gururlandırmaya devam ediyorlar. Kırkpınar Tarihi Yağlı Güreşlerinde derece yaparak boy atlayan sporcumuz Tuğberk Koç’tan sonra Ela kızımızın da Türkiye Şampiyonu olması ilçemizi de bizleri de çok ama çok sevindirdi" dedi..

9 yıl önce tohumlarını attıkları ve bu yolda meyvelerini aldıklarını belirten Ormankıran, "Bizler ilk önce çocuklarımızın kendilerini geliştirmesi ve kötü alışkanlıklara sahip olmamaları düşüncesiyle başladık. Şanslıyız ki hocalarımız çok değerli ve cefakâr çıktılar. Başta Tamer Ergül hocamız olmak üzere Sinan Karakurt ve Murat Yeğitoğlu’na da emekleri için ilçe halkımız adına teşekkür ediyorum. Küçük bir ilçe de büyük ve zor başarılar sağlıyoruz ve sağlamaya da devam edeceğiz. Güreşçilerimizde, hocalarımızla, ailelerimizle ve kurumlarımızla el ele çocuklarımızın başarısını arttırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Yaklaşık 30 sporcunun Süloğlu’ndan hafta içi her gün antrenmanlara katıldığını belirten Antrenör Sinan Karakurt;” Hepimiz çok mutluyuz ve gururluyuz. Güreşçilerimizin emekleri çok fazladır. Her gün çalışıyorlar, mücadele ediyorlar ve karşılığını aldıklarını da görmek bizleri mutlu ediyor. İnşallah başarılarımız artarak devam edecek”dedi.