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Türkiye Hentbol Federasyonu'nun 48. Kuruluş Yıl Dönümü'nde çeşitli etkinlikler düzenlenecek. 4 Şubat 1976 tarihinde kurulan Türkiye Hentbol Federasyonu'nun kuruluş yıl dönümü etkinlikleri hentbol ailesinin Anıtkabir'e yapacağı Ata’ya saygı ziyareti ile başlayacak. 3 Şubat Cumartesi günü saat 13.00'te gerçekleştirilecek Anıtkabir ziyaretine tüm hentbol ailesi ve spor severler davetli olacak.ANKARA (İGFA) - Kuruluş Yıl Dönümü kapsamında, 4 Şubat Pazar günü saat 11.00'de THF'nin kurucu başkanı merhum Prof. Dr. Yaşar Sevim, Karşıyaka mezarlığındaki kabri başında düzenlenecek tören ile anılacak.

Türkiye Hentbol Federasyonu merkezinde düzenlenecek ise THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda saat 12.00'de başlayacak. Buluşmada plaket takdimi ve THF Hentbol Akademi çocuklarının gösteri maçı ardından, THF Vetereran Hentbol Kurulu tarafından oluşturulan Kadın ve Erkek Veteran Karmaları maç yapacak. Kadın Veteran Karma Takımlarının maçı saat 14.45'te, Erkek Veteran Karma Takımları'nın maçı da saat 15.45'te başlayacak. Etkinliklere tüm sporseverler davetlidir.