Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç, THF Asbaşkanı Ediz Erkovan ile birlikte hentbolun gelişimini desteklemek amacıyla gerçekleştirdiği Niğde ziyaretinde Niğde Valisi Cahit Çelik, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü, Niğde Belediye Spor Kulüp Başkanı Yahya Dökmetaş, Niğde İl Temsilcisi Caner Can, eski milli sporcu Mualla Uyanık, antrenörler Mehmet Fatih Tuncay ve Kübra Canpolat, Hentbol Sorumlusu Olcay Kartal, Gençlik ve Spor Kulübü delegesi Sinan Şahin, Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Metin Pınar ve A Klasman Hakemi Feyyaz Şen ile görüştü.

NİĞDE (İGFA) - Başkan Kılıç, ziyareti kapsamında eski milli sporcu Mualla Uyanık, antrenörler Mehmet Fatih Tuncay ve Kübra Canpolat ile Hentbol Sorumlusu Olcay Kartal ile de görüş alışverişinde bulundu. Bununla birlikte, Gençlik ve Spor Kulübü delegesi Sinan Şahin, Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Metin Pınar ve A Klasman Hakemi Feyyaz Şen ile de bir araya geldi.

Ziyaretler sırasında çocuklarla da buluşan Başkan Kılıç, hentbolun geleceği için önemli temaslarda bulundu. Bu ziyaretler, hentbolun Türkiye genelinde yaygınlaşmasına ve Niğde’deki faaliyetlerin daha da geliştirilmesine katkı sağladı.

Başkan Kılıç, Niğde gezisi sonrasında yaptığı açıklamada, hentbolun ülke genelinde daha fazla insana ulaşması için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini belirterek, Niğde’de gerçekleştirilen temasların hem sporun gelişimi hem de yeni nesillerin hentbolla tanışması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

"HENTBOLUN HER KÖŞEYE ULAŞMASI İÇİN KARARLIYIZ"

Niğde’de gerçekleştirdiği temasların ardından bir açıklama yapan Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, “Niğde'de gerçekleştirdiğimiz ziyaretler, hentbolun bu bölgede daha da gelişmesi için önemli bir adım oldu. Yerel yönetimlerle ve spor camiasının değerli temsilcileriyle bir araya gelerek, gençlerimize ve çocuklarımıza hentbolu sevdirmek adına ortak projeler geliştirmeyi hedefliyoruz. Hentbolun ülkemizin her köşesinde daha yaygın ve erişilebilir hale gelmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.” dedi.