Türkiye-Hollanda Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Genel Sekreteri ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands ile bir araya geldi.ANKARA (İGFA) - TBMM'deki görüşmede, Türkiye ve Hollanda arasındaki diplomatik ilişkiler ele alındı.

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre iki ülke arasında her geçen gün artan ticari ilişkilere dikkati çeken Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan, Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre Hollanda'nın Türkiye'deki yatırımları toplamda 28 milyar doları bulmuş durumda olduğunu, Türkiye'nin de Hollanda'daki yatırımları 19 milyar dolar civarında olduğunu belirterek, önümüzdeki süreçte hem ihracatın, hem de ithalatın artmasının kendilerini mutlu edeceğini söyledi.

Türkiye-Hollanda Parlamentolar Arası Dostluk Grubu olarak iki ülke arasındaki ilişkilerin artırılması için çalışmalara devam edeceklerini söyleyen Çalışkan, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremleri anımsatarak, depremzedelere destek vermek, farkındalık oluşturmak için İstanbul Boğazı'nı Asya'dan Avrupa'ya yüzerek geçen Wijnands'a hassasiyetinden dolayı teşekkür etti.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Wijnands da Hollanda ve Türkiye arasındaki ilişkilerin çok güçlü olduğunu vurguladı. İki ülke arasındaki doğrudan yatırımlara dikkati çeken Wijnands, "Türkiye'deki bir numaralı doğrudan yatırımcı Hollanda, Hollanda'ya en çok yatırım yapan ülkelerden birisi de Türkiye. Bunu sürdürmek ve bu iklimi güçlendirmek bizim elimizde" dedi.

Türkiye ve Hollanda'nın NATO müttefiki olduğunu vurgulayan Wijnands, Türkiye'nin çevresindeki istikrasızlıkların ortasında sergilediği tutumun kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.