Tahmini Okuma Süresi: dakika

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve ve 3 takım arkadaşını taşıyan Dragon kapsülü, bugün Türkiye saati ile 12.27'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesi bekleniyor. Kenetlenme anı ve heyecanı canlı yayınla ekranlara ve plenetaryumlara taşınacak.ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin uzun süredir beklediği tarihi an'da; aralarında ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da olduğu 3 takım arkadaşıyla uzay yolculuğu 19 Ocak'ta saat 00.49'da başlamıştı.

Gezeravcı ve 3 takım arkadaşını taşıyan Dragon kapsülünün bugün öğle saatlerinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesi bekleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bu tarihi an için İstanbul'da Taksim ve Ankara'da Kızılay meydanlarındaki planetaryumları ile ülke genelindeki bilim merkezlerinde yaşanacağını duyurdu. Bakan Fatih Mehmet Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimiz, gökyüzün ötesindeki heyecanı yaşamaya, bu tarihi misyonda 'kenetlenmeye' hazır" mesajını verdi.

https://twitter.com/tuajans/status/1748599080496832828

Öte yandan Türkiye Uzay Ajansı (TUA) da, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın paylaşımını "Ülkece kenetlenme vakti" başlığıyla alıntıladı.

Kenetlenme anını canlı yayında takip etmek için aşağıdaki yayın linkini takip edebilirsiniz:

Ekip, uzay istasyonundaki 7 astronot tarafından karşılanacak. Astronotlar uzayda 14 gün geçirecek.

Çalışmalar TÜBİTAK Uzay, Axiom Space ve NASA ile koordineli şekilde yürütülecek. Gezeravcı biyoloji, tıp, malzeme bilimi ve genetik gibi alanlarda deneyler gerçekleştirecek.