Türkiye’nin dünya ihracatındaki payı 2022 yılında yüzde 1,02’den 2023 yılı sonunda yüzde 1,08’e yükselme başarısı kaydetti.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, 2023 yılında küresel mal ve hizmet ihracatından alınan payda çifte rekor kırıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin küresel mal ihracatından aldığı pay 2022 yılında yüzde 1,02 iken 2023 yılında 0,06 puan artışla yüzde 1,08'e yükselerek tarihin en yüksek seviyesine ulaştığını belirterek, hizmet ihracatının 100,8 milyar dolar olarak gerçekleşerek küresel ihracattan alınan payın yüzde 1,3 ile rekor seviyeye yükseldiği kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında, Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) açıklamasına göre ülkemizin ihracatının pozitif olarak ayrıştığını gördüklerini belirterek, "Bu kapsamda, DTÖ tarafından açıklanan verileri baz aldığımızda, küresel mal ihracatı 2023 yılında yüzde 5 oranında azalışla 23,8 trilyon dolar olarak gerçekleşirken Türkiye'nin mal ihracatı zayıf küresel talep ve deprem felaketlerine rağmen yüzde 1 oranında artışla 256 milyar dolar olarak kaydedilmiştir. Böylece Türkiye'nin küresel ihracattan aldığı pay 2022 yılında yüzde 1,02 iken 2023 yılında 0,06 puan artışla yüzde 1,08'e yükselmiş ve tarihin en yüksek seviyesine ulaşmıştır" denildi.

Küresel hizmet ihracatının yüzde 9 oranında artarakl 7,8 trilyon dolar olduğunun altı çizilen açıklamada, "Türkiye'nin hizmet ihracatı 100,8 milyar dolar olarak gerçekleşerek küresel ihracattan aldığı pay yüzde 1,3 ile rekor seviyeye ulaşmıştır" ifadeleri yer aldı.