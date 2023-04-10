Türkiye Cumhuriyeti ile İtalyan Cumhuriyeti arasında yapılan anlaşma kapsamında sürücü belgelerin karşılıklı olarak tanınması ve değişimi bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yürürlüğe girdi. İtalya'da yaşayan yaklaşık 50 bin Türk vatandaşı ile Türkiye'deki bin İtalyan vatandaşının, ehliyetlerini tam karşılığıyla değiştirebileceğini duyurdu.

Hatırlanacağı gibi, geçen yıl sürücü belgesi değişiminde denklik sorunu yaşayan 6 ülkeyle anlaşma imzalayarak çözüme ulaştırılmıştı.

5 Temmuz 2022 tarihinde Ankara’da imzalanan “Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimine İlişkin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalyan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştu.

Söz konusu anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.