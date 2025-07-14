Türkiye ile Katar arasında 14 Kasım 2024’te imzalanan İnsani Yardım Alanında İş Birliği Anlaşması, Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti arasında 14 Kasım 2024 tarihinde Ankara’da imzalanan İnsani Yardım Alanında İş Birliği Anlaşması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bugünkü yayımla yürürlüğe giren anlaşma, iki ülke arasında insani yardım faaliyetlerinde iş birliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Anlaşma kapsamında, Türkiye ve Katar, yardım ve desteğe ihtiyaç duyan üçüncü ülkelere yönelik insani yardım faaliyetlerinde etkili bir çerçeve oluşturmak için mutabık kalındı. İş birliği, özellikle kriz bölgelerine yönelik ortak projeler ve yardım organizasyonlarını kapsıyor.

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