Türkiye Cumhuriyeti ile Slovakya arasında stratejik ortaklık tesis edilmesine ilişkin ortak bildiri ile 3 anlaşma imzalandı.ANKARA (İGFA) - Türkiye ile Slovakya arasında stratejik ortaklık tesisine ilişkin bildiri ile 3 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Slovakya Başbakanı Robert Fico, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine geçti.

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Türkiye Cumhuriyeti ile Slovakya arasında stratejik ortaklık tesis edilmesine ilişkin ortak bildiri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Slovakya Başbakanı Fico tarafından imzalandı.

Erdoğan ve Fico huzurunda imzalanan 3 anlaşma şöyle:

- "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Slovak Cumhuriyeti Hükûmet Ofisi Arasında Basın ve İletişim Alanında Mutabakat Zaptı"

- "Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Slovak Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Arasında 2025-2029 Yıllarına İlişkin Kültür Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı"

- "Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Slovak Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Askerî Çerçeve Anlaşması"

Kaynak: igf