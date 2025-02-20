Türkiye İMSAD İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi sonuçları açıklandı. Bileşik Endeks 2025 Ocak ayında 85,1 puan olduANKARA (İGFA) - İnşaat malzemesi sektörünün çatı kuruluşu Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından hazırlanan İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi’nin 2025 Ocak ayı sonuçları açıklandı.

İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi'nde Ocak verilerine göre Bileşik Endeks bir önceki aya göre 1,2 puan azaldı ve 85,1 puana geriledi.

Faaliyet Endeksi de bir önceki aya göre 2,2 puan düşerek, 125,8 puan seviyesine indi. Endeks verilerine göre güven seviyesi yeni yılın ilk ayında bir önceki aya göre 0,9 puan geriledi ve 60,8 puan olarak gerçekleşti. Uzun süre sonra Aralık 2024’te yükselen Beklenti Endeksi de yeni yıla düşüşle başladı, bir önceki aya göre 0,5 puan azalma gösterdi ve 69,9 puan oldu.

Bu arada 2013 Ağustos ayından bu yana hazırlanan ve 2014 Haziran ayından beri düzenli olarak yayınlanan raporda, İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi ve alt endekslerinde baz başlangıç döneminin 2013 Ağustos yerine, yeni yılda 2019 Haziran olarak güncellendiği duyuruldu. Raporda dönem değişikliği dışında endekslerin hazırlanma metodolojisinde ve ağırlıklarda herhangi bir değişiklik yapılmadığı da belirtildi.