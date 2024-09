Türkiye İnovasyon Haftası'na (TIW) hazırlık kapsamında, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen TIW’24 Anadolu Buluşmaları, Bursa’da ULUTEK Teknopark ev sahipliğinde gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Başkanı Pınar Taşdelen Engin’in açılış konuşmasıyla gerçekleşen buluşmaya TİM Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Kübra Ulutaş Tapo ve ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz de katıldı. Yenilikçi zihinler ve yaratıcı fikirlerin bir araya geldiği etkinlikte, öğrenciler ve girişimciler inovasyon dünyasına katkı sağlamak amacıyla fikirlerini paylaştı.

“GENÇLERİN İNOVATİF ÇALIŞMALARI TÜRK SANAYİSİNİN GELECEĞİ İÇİN KRİTİK”

UİB Koordinatör Başkan Yardımcısı ve UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, TİM tarafından düzenlenen TIW’in, ihracatçılarımıza dijital ve yeşil dönüşüm süreçlerinde yol gösteren en önemli etkinliklerden biri olduğunu belirtti. Engin, "Out of the Box: Human, Culture, Model" temasıyla şekillenen etkinlik, inovasyon ekosistemini güçlendirmek ve sürdürülebilir başarıyı güvence altına almak amacıyla çok değerli bir platform sunuyor. UTİB olarak her yıl TIW’e katılmaktan ve bu sürecin bir parçası olmaktan mutluyuz.” dedi.

TechXtile Start Up Challenge gibi projelerle genç girişimcilere verdikleri desteklerle yerli teknoloji üretimlerine yardımcı olma hedeflerine değinen Engin, “Şimdiye kadar 500’ün üzerinde girişimcimizi bu ekosisteme dahil ettik ve birçok konuda destek sağladık. Sektörümüze nitelikli istihdam kazandırmak, Ar-Ge, tasarım ve girişimcilik kültürünü geliştirerek sürdürülebilir ihracatımıza katkı sağlamak en önemli hedefimiz. Gençlerin inovatif çalışmalarının Türk sanayisinin ileriye gitmesinde çok önemli olduğuna bir kez daha vurgu yapmak istiyorum. Bu buluşmanın Türkiye İnovasyon Haftası kapsamında verimli geçmesini diliyor, TİM ve ULUTEK yönetimine teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

“ÇALIŞMALARIMIZI ANADOLU’YA YAYMAYI HEDEFLİYORUZ”

TİM Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Kübra Ulutaş Tapo, etkinliğin ekosistemi güçlendiren bir iş birliği kültürü oluşturduğunu vurgulayarak, “Türkiye İnovasyon Haftası, hem ülkemizin hem de yakın coğrafyamızın en büyük inovasyon buluşması olma niteliğini taşıyor. Etkinlik 10. yılını geride bıraktıktan sonra, bu süreci nasıl daha iyi yönetebileceğimiz konusunda ekosistem paydaşlarıyla bir araya geldik. Özellikle gençlerle daha fazla buluşmayı ve bu çalışmaları Anadolu'ya yaymayı hedefliyor, bu hedef doğrultusunda ilerliyoruz.” dedi.

ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz ise Anadolu Buluşmaları’na ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, “Ar-Ge firmalarımızla her sektörde güçlü bir varlık gösteriyoruz. Bursa, üniversiteleri ve teknokentleriyle; girişimcilik ve inovasyon sistemine büyük katkı sağlıyor. Bu büyük potansiyeli harekete geçirmek için yapılan çalışmalar çok kıymetli.” ifadelerini kullandı.