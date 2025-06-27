İran’da yaşanan hava sahası kapanmalarının ardından Türkiye ile İran arasındaki havayolu ulaşımında kısmi açılım gerçekleşti.ANKARA (İGFA) - 7 Haziran itibarıyla İran’ın doğusundaki Meşhed şehri, uluslararası uçuşlara yeniden açıldı.

Açılış kapsamında, İranlı hava yolu firmaları Meşhed-İstanbul seferlerine bugün itibarıyla tekrar başladı. Böylelikle yaklaşık 15 gün sonra Türkiye-İran arasındaki havayolu trafiği kademeli olarak yeniden hareketlenmiş oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran’ın batısında yer alan Tahran ve Tebriz şehirlerindeki hava sahasının ise 2 Temmuz Çarşamba gününe kadar kapalı kalmaya devam edeceği bildirildi.

Yetkililer, İran’da kalan Türk uçaklarının özel izinle yurda dönüşü için temasların sürdüğünü ve iki ülke arasındaki seferlerin tamamen normale dönmesi adına gerekli çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

https://twitter.com/a_uraloglu/status/1938551777156018658