Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık, Türkiye-İran Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı kapsamında Ankara'da bir araya geldi.ANKARA (İGFA) - Türkiye-İran Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı Ankara'da yapıldı

Türkiye-İran KEK Eş Başkanı da olan Sadık'ın katılımıyla Ticaret Bakanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda İranlı heyeti Ankara'da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirten Bakan Bolat, Türkiye-İran KEK 29. Dönem Toplantısı'nın geçen yılın Aralık ayında Tahran'da başarıyla tamamlandığını hatırlattı.

Bolat, söz konusu toplantıda iki ülke arasında mutabakat zaptının imzalandığını anımsatarak, anlaşmada ticaret, gümrük, tarım, yatırım, finans, ulaştırma, turizm sektörlerinde işbirliğinin ve ticaretin arttırılmasını kapsadığını iki ülkenin cumhurbaşkanları, iki ülke arasındaki ticareti orta vadede 30 milyar dolara yükseltme konusunda hedef koyduklarını söyledi

Türkiye ile İran arasındaki karşılıklı ticaretin geçen yıl ciddi artış gösterdiğini vurgulayan Bakan Bolat, "Türkiye'den İran'a dış ticaretimiz bizim rakamlarımıza göre 2024'te yaklaşık 500 milyon dolarlık bir artış kaydetti. Bu, dengeli ticarete yakındır, daha fazla artmasını diliyoruz. Diğer taraftan Türk yatırımcıların kardeş ülke İran'da 2 milyar doların üzerinde yatırımları bulunuyor. Bu yatırımlar İran'da üretim, istihdam anlamında faydalı oluyor. Türkiye açısından da yatırımlar arttıkça ticaretin karşılıklı olarak hızlandığını görüyoruz." dedi.

Türkiye'nin yılda 2,5 milyon civarında İranlı turist ağırlamasından memnuniyet duyduklarını dile getiren Bakan Bolat, ulaştırma alanında ise iki ülke arasında ortak komitelerin düzenli toplandığını belirtti.