Türkiye İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Ahmet Özal, YSK'ya giderek 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerde Cumhurbaşkanlığı adaylığı için resmi başvurusunu yaptı.ANKARA (İGFA) - 10 partinin bir araya gelip oluşturduğu Türkiye İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı olan Ahmet Özal, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvurusunu yaptı.

YSK'ya giderek başvurusunu gerçekleştiren Özal, adaylık sürecinin 'hayırlı olması' temennisinde bulundu.

Türkiye’nin bir değişime ihtiyacı olduğunu ve bu değişimi gerçekleştirmek için yola çıktıklarını ifade eden Özal, “14 Mayıs’ta Cumhuriyet’in 100’üncü yılını kutlayacağımız bir yılda tarihi bir seçime gideceğiz. Tükenmişlikler içerisinde yaşamaya çalışan halkımıza nefes aldırmak, daha iyi bir Türkiye inşa etmek amacıyla Türkiye İttifakı’nı temsilen ülkemiz için Cumhurbaşkanı adayı oldum. İnşallah bu süreç hem bizim hem de ülkemiz için hayırlar getirir. Milletimiz için çıktığımız bu yolda Allah bizleri mahcup etmesin. Resmi adaylık başvurusu ile birlikte artık resmen Cumhurbaşkanı adayı olarak milletin huzurundayım. Biz milletimize güveniyoruz. Milletimizin de bize olan güveninin farkındayız. Bu güven duygusuna sahip çıkacağız. Millete hizmet yolunda çalışmaya devam edeceğiz. 14 Mayıs’ta herkesin Cumhurbaşkanı olarak inşallah halkın tercihiyle sandıktan en çok oy olan isim olarak çıkacağız.” diye konuştu.