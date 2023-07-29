Yılın ilk yarısında aktiflerini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72 artırarak 121,9 milyar TL seviyesine taşıyan Banka, Türkiye’nin geleceği için önem arz eden projelere sağladığı finansman desteği ile kredi hacmini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 65 artırarak 82,7 milyar TL’ye yükseltti.ANKARA (İGFA) - Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, 2023 yılının ilk yarısına ait finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıkladı. Banka, 2023 yılının ilk yarısında aktiflerini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72, yıl sonuna göre yüzde 33 artışla 121,9 milyar TL seviyesine taşırken, net kârını yüzde 161’lik artışla 1,9 milyar TL’ye yükseltti. Kredi tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 65, yıl sonuna göre yüzde 37’lik artışla 82,7 milyar TL seviyesine ulaştı. Bankanın 2023 yılı Haziran ayı sonunda ortalama özkaynak kârlılığı yüzde 42 civarında gerçekleşti. Brüt takipteki kredilerin toplam kredilere oranı ise yüzde 0,97 düzeyinde seyrederek Bankacılık sektör ortalamasının altında yer aldı. Bankanın sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 15,33 olarak gerçekleşti.

Bankanın 2023 yılının ilk yarsında da yurtdışından kaynak getirmeye devam ettiğini belirten Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, “Bankamız uluslararası finansman kuruluşları ile sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda iş birliği imkanlarını artırarak sürdürmektedir. Yapılan anlaşmalar kapsamında yılın ilk yarısında, ülkemize 101,5 milyon Avro ve 129,5 milyon Dolar kaynak girişi sağlanmıştır. Ayrıca, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Alman Kalkınma Bankası (KfW) ile Bankamız tarafından kullandırılması amacıyla toplam 110 milyon Avro tutarında İklim Finansmanı Kredi ve Hibe anlaşması imzalamıştır. Bu kredi ve hibelerle birlikte ülkemizdeki sera gazı emisyonlarının azaltılmasına ve ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına destek sağlamaya devam edeceğiz. Bankamız, önümüzdeki süreçte de ülkemize yeni kaynak girişlerinin sağlanması amacıyla çalışmalarına devam etmektedir” dedi.