Konya'da teknik altyapı süreçleri tamamlandı. 'Türkiye Kart' ile ulaşım, para transferi ve alışveriş ihtiyaçları tek bir kartla karşılanabilecek.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Kart projesinin pilot uygulamasının Konya'da tamamlandığını, 81 ilde yaygın hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydederek, ilk adımı Konya'da attıklarını, Kayseri, Yozgat ve Gümüşhane'de belediyeler ile sözleşme süreçleri de tamamlandığını söyledi.

Bakan Uraloğlu, Türkiye Kart ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Tüm ulaşım hizmetlerinden ve finansal sistemden faydalanma imkânı sunan 'Türkiye Kart' ile ilgili olarak proje kapsamında amaçlarının, şehir içi toplu taşıma hizmetlerinin sunulduğu ulaşım sektöründeki tüm paydaşların dahil olacağı bir takas, switch, mahsuplaşma ve operasyon merkezinin kurulması ile 'Türkiye Kartı' her alanda devreye sokmak olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "Türkiye Kartın ulaşım araçları, para transferleri, alış-veriş ve birçok ihtiyaçlarda tek kart olarak kullanılabilmesini sağlamak" dedi.

"Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı doğrultusunda 2023 yılı sonuna kadar hedefimiz 6 ilde projeyi devreye sokmak" diye konuşan Bakan Uraloğlu, "TCDD ve TCDD Taşımacılık tarafından işletilen tüm raylı sistemlerde Türkiye Kart'ın devreye alınmasına yönelik çatı sözleşme süreçleri de devam ediyor. GAZİRAY, BAŞKENTRAY ve İZBAN hatlarında sözleşme sonrası entegrasyon süreçleri başlatılacak. İlerleyen süreçte diğer belediyeler ve operatörler, sisteme dahil edilerek, projenin yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz. Türkiye Kart Projesi ulaşım sektörüne önemli bir dönüşüm getirecek. Vatandaşlarımız daha kolay, hızlı ve etkili bir şekilde ulaşım ve ödeme işlemlerini gerçekleştirebilecek" diye konuştu.

Yıl sonunda 6 ilde kullanılmaya başlanacak olan Türkiye Kart, toplu ulaşım ile birlikte POS ve ATM cihazlarında, belediye harçları ve vergi ödemeleri, otopark ödemeleri, anlaşmalı iş yerleri, taksi ödemeleri, yiyecek ve içecek otomatlarında kullanılabilecek.